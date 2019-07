Épisode 7, LE jour de l’alunissage

C’est le grand soir, puisque l’alunissage aura lieu après 21 h, heure suisse. Pour Armstrong et Aldrin, la journée débute par une longue séance d’habillage. L’envoyé spécial de la Tribune de Lausanne apprécie en connaisseur. «Nous avions été informés ces derniers mois quant aux difficultés qu’auraient les deux hommes pour revêtir leur scaphandre dans la cabine exiguë et dans des conditions de faible pesanteur de la Lune. Pour avoir personnellement essayé cette combinaison lunaire, sur Terre et sans pressurisation, donc dans des conditions d’extrême facilité, j’imagine ce qu’ont pu être leurs difficultés. Il avait fallu deux hommes pour m’aider.»

Enfin équipés, les deux astronautes prennent place dans le LEM, cet Aigle qui doit les mener sur la Lune. Ce n’est qu’après 21 heures que débute la descente pour Armstrong et Aldrin. Dès lors, Collins va rester en orbite et faire des rotations en solitaire autour de la Lune. Il héritera du surnom de «The Forgotten Man», l’homme oublié.

Notre long format: Comment on a décroché la Lune

À l’époque, personne n’évoque de difficultés dans la descente, et même les pulsations du commandant Armstrong, mesurées depuis Houston, semblent confirmer cette impression de business as usual. Si l’astronaute lâche un «Fantastique» après avoir posé le vaisseau sur l’astre de la nuit, son rythme cardiaque ne dépasse pas les 156 pulsations minute, au moment où il prononce sa première phrase historique, «Houston, ouf, ici base de la Tranquillité. L’Aigle a atterri.» Dès le début de la descente, le pouls du pilote était passé de 70-75 pulsations à 110. C’est ce qu’on appelle le sang-froid.

Il faut attendre 21 h 54 pour découvrir les premières images en direct de la Lune. «Neil Armstrong est apparu, prêt à mettre le pied sur la Lune au nom de tous les Terriens. Bien sûr, ce n’était pas la première fois que nous regardions la Lune en direct et à bout portant, raconte l’envoyé spécial. Mais cette fois, l’exploit était tout autre. C’était un être venu de la surface d’une autre planète, d’une planète riche de vie, où l’air et l’oxygène abondent. Un être qui débarquait sur une planète que la vie a quittée depuis longtemps. Une planète déchirée, ravagée que, tout de suite, l’écran nous montra encore plus antipathique que nous ne l’avions imaginée.»

Armstrong a marché sur la Lune, et les images tournent en boucle durant toute la nuit du 20 au 21 juillet, qui devient la nuit blanche du siècle.

Demain, 21 juillet 1969, La Tribune de Lausanne sortira une édition spéciale, dont vous pouvez retrouver une réédition de 12 pages dans Le Matin Dimanche de demain, ou que vous pouvez lire en e-paper ici.

La une de la «Tribune de Lausanne» du 20 juillet 1969 Cliquez pour agrandir

Lire aussi: Épisode 1, sept jours avant l’alunissage

Lire aussi: Épisode 2, six jours avant l’alunissage

Lire aussi: Épisode 3, cinq jours avant l’alunissage

Lire aussi: Épisode 4, quatre jours avant l’alunissage

Lire aussi: Épisode 5, trois jours avant l’alunissage

Lire aussi: Épisode 6, deux jours avant l’alunissage

Cette semaine, nous revivons le compte à rebours qui va du décollage de la fusée «Saturne 5» au premier pas sur la Lune, comme les lecteurs suisses de 1969 ont pu suivre cette actu. Les informations, citations, reportages et anecdotes que vous trouvez ici ont été puisés dans les pages de la «Tribune de Lausanne», l’ancêtre du «Matin Dimanche». Un feuilleton en 7 épisodes, où l’on retrouvera souvent notre envoyé spécial d’alors, le journaliste aérospatial Jacques Tiziou, auteur d'«À l’assaut de la Lune» et décédé en 2017 à Washington. C’était l’un des rares francophones accrédités à Cap Kennedy.

Vous retrouverez encore dans ce feuilleton une rubrique intitulée «Les autres mondes», toute l’actu qui est survenue à côté d’«Apollo 11», où l’on retrouve Joe Dassin et Pascal Couchepin, Eddy Merckx et Ted Kennedy. Bonne semaine lunaire! Jocelyn Rochat