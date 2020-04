En pleine crise, le clan Blocher rappelle qui est le patron à l’UDC

Magdalena Martullo et son masque au parlement en mars; Christoph Blocher et sa vidéo «comment se protéger le visage» en avril. Qu’elles soient jugées ridicules ou visionnaires, ces images ont fait le tour du pays. Durant la crise du coronavirus, les Blocher sont partout. Ils ont marqué les esprits en réclamant très tôt une reprise de l’économie et en multipliant les interviews pour répéter leur credo.

Alors que les partis avaient scellé l’union sacrée derrière le Conseil fédéral, «les Blocher veulent incarner une alternative», réagit un membre influent de l’UDC, qui comme beaucoup s’exprime sous couvert d’anonymat. Mais il y a aussi l’opération com. En témoignent les 600 000 masques destinés aux coiffeurs que la conseillère nationale et patronne d’Ems-Chemie a fait importer de Chine grâce à ses contacts, et le millier de lunettes médicales de protection qu’elle a offert au Tessin.

Cette omniprésence des Blocher agace au sein du parti. Ce qui a mis le feu aux poudres? La conférence de presse du 31 mars. Ils sont quatre à s’exprimer: le père, la fille, mais aussi Thomas Aeschi (ZG), chef de groupe UDC qui, de par sa proximité avec les Blocher, est presque un membre de la famille, et Thomas Matter (ZH). L’initiative n’émane pas du parti suisse, elle est personnelle. «On a été mis devant le fait accompli», reconnaît un élu.

Mais il n’y a pas que le contexte qui dérange, le fond du message aussi. Fin mars, la Suisse est loin d’avoir passé le pic de l’épidémie, et cette volonté d’exiger une reprise de l’économie dès le 20 avril ne passe pas. «Le parti est uni sur l’objectif de remettre au plus vite le pays au travail, mais il y a eu des divergences sur le calendrier, précise Jean-Luc Addor (UDC/VS). Alors que la crise sanitaire a frappé plus durement le Tessin et la Suisse romande, cette communication n’a pas été comprise par la population des régions concernées.»

Un «diktat» économique

Plusieurs UDC trouvent également inadéquate la présence de quatre Alémaniques. «C’était une erreur de n’avoir aucun Latin, bien que Magdalena ait insisté sur l’importance de respecter le fédéralisme, admet le sénateur Marco Chiesa (TI), vice-président du parti. Et je regrette que cela n’ait pas été repris par les médias.» Et de rappeler que le tir a été corrigé lors de la seconde conférence de presse du 7 avril avec Céline Amaudruz. «Lors d’une crise, il est important qu’il y ait des élus de toutes les régions qui s’expriment», réagit la Genevoise.

Autre absence soulignée: celle d’Albert Rösti (BE), président démissionnaire qui a accepté de faire l’intérim jusqu’à l’élection de son remplaçant. Il ne souhaite pas commenter l’activisme des Blocher, mais accepte d’évoquer son silence. «L’objectif des présidents de parti était alors de soutenir le Conseil fédéral dans la crise. Ça ne veut pas dire que je ne faisais rien, mais il s’agissait de privilégier le travail en coulisse, plutôt que de faire de la politique dans les médias.»

Les critiques portent enfin sur le «diktat» des Blocher autour des solutions proposées pour sortir de la crise. «Le papier a été rédigé à Herrliberg. Et bien qu’il nous ait été présenté comme un document à discuter, rapidement, on nous a fait comprendre que c’était la meilleure stratégie, et qu’il ne servait à rien de la modifier», s’énerve un cador alémanique. Un UDC rapporte même que face à certaines revendications, Christoph Blocher aurait taxé les Romands de paresseux qui ne travaillent pas, mais cherchent uniquement à se montrer. Un cadre du parti y voit une forme de fatalisme. «Oui, Blocher décide la ligne économique du parti. Est-ce une surprise?»

Questionnés sur leur activisme, ni Christoph Blocher, ni Magdalena Martullo n’ont retourné nos demandes. Faut-il voir cette omniprésence comme un jeu de pouvoir, alors que le parti se cherche un président? «Il y a une volonté de mettre la fille en avant, car elle n’a pas le charisme du père», répond un intervenant. «Prend-elle trop au sérieux son rôle de vice-présidente? Veut-elle accéder à la tête du parti, ou se profiler pour le Conseil fédéral? Honnêtement, je n’arrive pas à la cerner», répond un autre.

«Je ne suis pas sûr qu’il y ait des ambitions personnelles là derrière, répond pour sa part Roland Büchel (SG). Les Blocher sont des leaders, ils ont cela dans le sang. Ils pensent sincèrement qu’en temps de crise, le peuple attend d’eux qu’ils expriment.»