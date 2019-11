Elle vend des vêtements anti-5G

À l’entrée de ce magasin de Wettingen (AG), petite ville située à côté de Baden, un panneau prie les visiteurs de passer les téléphones portables en mode avion. Sur les mannequins, des vêtements au style épuré et confortable. Les textes des étiquettes accrochées aux habits sont, eux, bien plus longs qu’à l’ordinaire. «Ce tee-shirt à manches longues, de belle couleur beige, protège jusqu’à 99% de la 5G, peut-on lire dans la description du produit. Un grand confort, une belle tenue et tout de même une protection contre les antennes-relais, le WLAN, les téléphones portables, les ­babyphones, le Bluetooth, etc.»

Ouvert il y a trois mois, Wavesafe est le premier magasin du monde à vendre des vêtements «anti-5G». Sur place et sur internet, Ronald et Ruth Widmer vendent chapeaux, culottes, débardeurs ou chemises. Au toucher, rien ne laisse transparaître la petite «originalité» du tissu de ce doux pyjama beige. Il contient pourtant du cuivre et de l’argent, finement entrelacés dans le tissu, formant, en quelque sorte, une cotte de mailles contre les ondes. «Il s’agit de se protéger non pas uniquement de la 5G, mais de tous types de rayonnements», précise Ronald Widmer.

Les Widmer surferaient-ils sur les craintes de la population, à l’heure où la 5G fait l’objet de nombreuses oppositions, en Suisse comme ailleurs? On semble bien loin de cet esprit-là. Ruth et Ronald sont deux sexagénaires proches de la retraite, ayant travaillé toute leur vie dans le négoce. Il y a quelques années, se protéger contre les ondes est devenu pour eux primordial, en particulier pour Ruth.

«Je suis tombée très malade il y a deux ou trois ans, explique-t-elle. J’ai dû me rendre aux urgences plusieurs fois à cause de mon cœur. Après des mois de souffrances et de cures inutiles, mon médecin a eu l’idée de me donner un compteur d’électrosmog. Chez moi, le rayonnement était extrêmement élevé, entre l’antenne située à quelques mètres, le réseau wi-fi des voisins et le nôtre.» La libération arrive lors d’un séjour en Grèce, dans un bungalow dont l’isolement la préserve des ondes. «En une nuit, mes symptômes ont disparu, raconte-t-elle. Je n’ai plus jamais repris la pile de médicaments qui m’était administrée.»

Les Widmer changent de vie, mais trouvent difficilement le matériel nécessaire. «Nous nous sommes dit que nous allions créer un point d’approvisionnement, pour nous et les autres qui en ont besoin», poursuit Ruth Widmer. Mais si les vêtements peuvent protéger, ils ne règlent pas tout le problème. Il y a quelques semaines, trois antennes 5G ont été installées dans la région. Depuis, Ruth Widmer ne s’autorise plus certaines sorties, comme ce café qu’elle aimait bien, situé non loin d’une de ces antennes. «Bien sûr, je pourrais toujours y aller, mais si c’est pour boire mon thé avec une main qui tremble comme une feuille, je ne vois pas l’intérêt.»

Pourquoi ne pas s’habiller de pied en cap avec ses vêtements? «Il y aura toujours des parties du corps découvertes, explique-t-elle, attrapant un chapeau mou sur un étalage. Si une personne a des migraines et des maux de tête, le chapeau la soulagera mais les ondes peuvent toujours traverser le visage.»

À ses côtés, une sorte de moustiquaire recouvre l’un des mannequins du magasin. «Cette couverture permet une plus large protection, et peut, par exemple, aider les personnes qui souffrent de l’intensité du wi-fi au bureau.» Une solution plus radicale, mais encore faut-il oser s’emmitoufler ainsi sur son lieu de travail.

«Évidemment. Il faut du courage pour assumer, au même titre que les regards lorsque je sors avec mon chapeau alors que le temps est maussade. Mais je n’ai pas le choix, il faut passer outre.»

Ruth Widmer décrit l’effet des ondes sur elle comme un coup de soleil, une jauge de tolérance qui se remplit lentement et aléatoirement. Une fois la coupe pleine, c’est comme si son corps entrait en ébullition. «Cela varie selon les personnes, nous sommes tous plus ou moins sensibles. Certains clients viennent en se plaignant de maux de tête, d’autres de fatigue extrême. Tous ont identifié la cause de leur mal, les ondes.»

Et si l’on n’en souffre pas, faudrait-il se protéger également? «À titre préventif, je dirais oui. Plus on se protège, mieux c’est! Pour l’instant, quelques personnes se déclarent électrosensibles, mais jusqu’à quand? Les ondes sont nocives pour la santé et fatiguent le corps. Mais ça, les gens ne veulent pas voir. C’est assez humain, en fait, de se mettre des œillères.»

«Tout est guidé par l’économie»

À ce titre, la position de la Confédération et de l’OMS sur les effets de la 5G, qui déclarent chacun qu’aucun effet néfaste n’a jusqu’ici été prouvé scientifiquement, irrite le couple au plus au point. «Ils disent qu’«on ne sait pas».

Pourquoi avancent-ils avec ces installations alors? Que feront-ils si dans vingt ans, seuls les enfants des zones isolées ne sont pas malades? Pour moi, tout est guidé par l’économie et des questions d’argent, et c’est intolérable.» Et que font-ils du progrès?

«Il y a des solutions, rétorque Ruth Widmer. Par exemple, pourquoi utilise-t-on son portable, ou du wi-fi, lorsque l’on est à l’intérieur? Cela n’a pas de sens et si l’on cessait de le faire, la 4G serait 40 fois moins utilisée. Certes, cela signifie qu’il faut continuer à utiliser quelques câbles, mais ce n’est rien à côté de la santé des gens!»