Elle «dog dance» sur du rap

Ils ne semblent faire plus qu’un, Elisabeth Thillier et son chihuahua. Habillée en skater jaune, elle guide son petit animal du doigt et de la voix. La sono crache le rap de Sol. La petite boule tourne, virevolte, lui passe entre les jambes. Après 2 minutes 53, Gaia, c’est son nom, terminera son numéro sur un mini-skateboard. Bienvenus dans le monde de la dog dance.

«Je monte mes propres chorégraphies, humoristiques», explique Elisabeth Thillier, rencontrée samedi lors d’une compétition à Genève. Elle rentre tout juste des championnats de France qui se sont déroulés à Bressuire, près de Nantes. «Elle a terminé sur le podium en catégorie novice», précise son mari, Bernard. Un joli résultat.

La chorégraphie d'Elisabeth Thillier et son chihuahua Gaia

Sa petite Gaia a terminé 3e sur 47 chiens. «Les chiens sont jugés sur l’artistique et la technique», indique Sylvie Menetrey, présidente de la Société canine de Genève, qui organisait le concours de dog dance dans le cadre de la foire des Automnales. Les juges analysent la précision d’exécution, la difficulté du numéro, la fluidité. «Il doit y avoir un fil conducteur, la musique doit correspondre à la chorégraphie», ajoute-t-elle. Le rap et le skate? «Oui, c’est bien.»

La petite chienne monte sur le skateboard, tourne autour, presque mécaniquement. L’animal est comme télécommandé par sa maîtresse. Ses doigts agissent presque comme des baguettes magiques.

«C’était mon rêve»

Cela fait deux ans que la passionnée pratique la dog dance. Comment on s’y met? «Je ne savais pas danser, je me mettais des barrières, mais c’était mon rêve.» Maintenant elle danse.

Un parcours étonnant. Il y a cinq ans, Elisabeth décide d’arrêter son métier d’infirmière: «Un choix de couple.» Elle rêvait de petits chiens depuis longtemps. «Je voulais leur créer des vêtements, ce que je fais aujourd’hui.»

Dans la foulée, elle débarque à la Société canine de Genève pour éduquer Gaia. «Ils m’ont tout appris.» Elisabeth va se piquer au jeu. Elle commencera par le sport plaisir, une spécialité alliant plusieurs disciplines: agility, treibball, obédience et autres obé ludique. Les initiés comprendront.

Aujourd’hui, les compétitions s’enchaînent entre la Suisse et la France. «On fait quatre concours par an en moyenne.» Le couple voyage en camping-car pendant ces périples de trois jours. «Cela permet d’associer la passion de mon mari pour ces véhicules avec la mienne.»

Bernard n’est jamais très loin. Il l’accompagne, la coache, comme elle dit. «Il s’occupe de la musique.» Après le rap, ce sera Queen: «We Are the Champions». La chienne virevolte, comme hypnotisée par sa maîtresse. Elle devra attendre pour recevoir sa récompense: interdit de nourrir l’animal pendant la compétition.

Place au folklore. Chaque numéro a son costume, fait maison. «Ce sera la première compétition pour Petit Cœur, mon second chihuahua, qui a seulement 9 mois.» Elisabeth porte tresses et dentelle, le rouge et le blanc dominent. «À 60 ans, je joue les blondes avec ma perruque, c’est rigolo.» Elle aime les choses un peu décalées. «Elle fait dans la dérision», confirme son mari.

Les entraînements sont quotidiens. «Je leur fais faire des tricks, des petits bouts de chorégraphie.» La grande, Gaia, peut travailler dix minutes de suite. «Mais avec Petit Cœur, on fait trois séances de deux minutes au maximum.» C’est l’apprentissage, il faut leur enseigner de nouvelles figures. «Par les gestes, la voix et la récompense.» Le petit morceau de jambon, de poulet ou de fromage n’est jamais loin. «Des produits très appétents.»

Les chihuahuas sont des animaux craintifs, très sensibles à leur environnement. Ils ne sont pas légion dans la dog dance. «Je les promène dans les magasins, là où il y a du passage, pour les habituer au bruit.» Des objectifs pour la suite? «Oui, mais je les garderai secret.» Alors on danse en attendant.