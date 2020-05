Des clubs «homologays» en Suisse romande

Des sportifs LGBT évoquent ouvertement ce qui, aujourd’hui encore, reste souvent un tabou. En racontant leur histoire de vie, ces cyclistes, hockeyeur et volleyeur mettent à mal certains clichés. Ils aspirent à vivre heureux sans vivre caché, dans un milieu où les codes sont forts et solidement établis. Confidences de l’intérieur.

«Il ne faut être ni une femmelette ni un pédé dans les sports masculins, pour être considéré comme un bon sportif aux yeux de certains», résume Laurent Paccaud. Le sociologue connaît bien la question de l’homophobie. Ce chercheur en sciences du sport a notamment étudié les clubs pour les personnes LGBT et leurs ami·e·s.

En Suisse romande, il existe une poignée de structures qui pratiquent trois sports entre Lausanne et Genève: volley (AbFab et Godzilla), natation (H2O et Aquarius) et course à pied (Frontrunners).

Pour son mémoire à l’UNIL, Laurent Paccaud a intégré le club de volley lausannois pour une enquête de terrain qui a duré dix-huit mois. «Il existe une certaine mixité dans ces clubs qui sont ouverts à tous et toutes, indépendamment du genre ou de l’orientation sexuelle. Ces équipes offrent un espace où pratiquer le sport de manière libre et en sécurité. Mais cela va aussi plus loin.» Le sociologue évoque entre autres l’aspect de l’intégration. Un lien social et de réseautage précieux qui peut se rapprocher du travail des clubs communautaires.

Mis en lumière par le film «Les Crevettes pailletées», sorti dans les salles en 2019, le sport LGBT connaît une forte résonance internationale. Paris avait accueilli plus de 10 000 sportifs lors des 10e Gay Games en 2018. «Tous les niveaux sont représentés: de l’élite aux seniors. Il ne faut pas un niveau minimum pour s’inscrire. Cela reste très sérieux et on ressent la tension de la compétition.

La plus grande différence? Je ne pense pas que les hétéros nagent sur du ABBA», se marre Didier qui a disputé des compétitions aux quatre coins de la planète.

Sous le maillot des Godzillas, Damien joue au volley dans une équipe LGBT intégrée au championnat régional. C’est souvent le cas en Suisse romande, faute de clubs pour créer une ligue arc-en-ciel. «Nous n’avons jamais été victimes d’attaques ou de remarques de la part de nos adversaires ou du public durant nos matches, explique cet enseignant. Au contraire, je ressens une vraie tolérance. Comme cela devrait être le cas dans le monde du sport.»

Cela n’est malheureusement pas toujours le cas. À Lausanne, les nageurs du club LGBT Aquarius (fondé en 1995) ont en fait l’expérience il y a quelques années. Le gardien d’une piscine publique où ils s’entraînaient les a pris en grippe. «La situation a dégénéré, se souvient le président Didier. Le gardien est allé jusqu’à mettre des images pornographiques dans le vestiaire en affirmant que c’étaient les nôtres.»

Aquarius s’entraîne depuis en soirée dans la piscine d’un collège au nord de la ville. «Ce type d’expériences négatives rappelle que ces clubs dérangent parfois l’ordre sportif, analyse Laurent Paccaud. Par rapport à d’autres milieux sociaux, le sport reste plus homophobe, même si on note une lente évolution.» «On est différent, c’est vrai, souligne Didier. On a notre humour et notre façon de vivre. Mais nos coaches sont hétéros, tout comme certains de nos membres par le passé, et ça se passe très bien.»

Le petit frère «H2O Geneva» intègre également les transgenres. «Ce n’est que depuis récemment que ces personnes osent venir, relève Marc-Antoine Claivaz. C’est important que tout le monde puisse se sentir à l’aise et fasse du sport «tel·le qu’il·elle est».» Dans les compétitions standards, la binarité des disciplines sportives (hommes/femmes) ne répond pas (encore) à toutes les facettes de la société.