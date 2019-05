Comprendre la science grâce aux BD

La toute première image d’un trou noir vient de faire le tour du monde. Fascinants, les mystères de l’univers, et singulièrement les lois de la physique quantique, restent difficilement accessibles au grand public. Ce défi, le journaliste et graphiste Laurent Schafer l’a relevé grâce au dessin.

Les trous noirs, l’espace, le temps, la matière, les atomes… Avec la bande dessinée, tout devient, si ce n’est simple, du moins attractif, voire amusant. Les éditeurs l’ont bien senti. La vulgarisation par la BD constitue une tendance incontournable de ces dernières années. De plus en plus de titres, de collections, apportent un regard rafraîchissant sur les sciences dites «dures».

Dunod, l’éditeur spécialisé dans les ouvrages éducatifs traditionnels, qui publie le «Quantix» de Laurent Schafer, affirme qu’il a fait une bonne opération avec un ouvrage qui cible les familles. «On peut s’y plonger dès 13 ou 14 ans, précise l’attachée de presse Élisabeth Erhardy. Le sujet est dans l’air du temps, mais il est complexe. Il passe très bien sous cette forme. Le résultat est clair et pédagogique.»

Pour définir les atouts de la bande dessinée, Laurent Schafer reprend en souriant le célèbre slogan du magazine «Paris Match». «C’est un peu le poids des mots, le choc des photos. Les images ont une force, mais la BD offre une grande souplesse, elle est très malléable, vous pouvez faire ressortir un détail, exagérer certaines choses.»

Partir du concret et du quotidien

Pour rendre la physique quantique accessible, le Fribourgeois, qui avait le nez dans les ouvrages scientifiques depuis des années, est parti du concret, du quotidien. «On vit toutes les secondes des expériences quantiques sans le savoir, il me fallait trouver la métaphore qui allait toucher les gens.» Effectivement, «Quantix» est rempli de saynètes de la vie qui nous sont familières, comme ces voitures tamponneuses qui illustrent le comportement de photons.

La bande dessinée permet de raconter des histoires, un atout non négligeable pour capter l’attention d’un néophyte. Il n’est d’ailleurs pas rare que ce genre d’ouvrages soit même construit autour de la figure d’un ou de plusieurs scientifiques qui ont marqué une discipline, à l’image d’Archimède ou d’Einstein.

Le dessinateur genevois Fiami s’apprête à lancer le dernier volet d’une série sur l’histoire des sciences, consacré à Newton. Héros moderne, bien vivant, le spationaute français Thomas Pesquet, qui a passé six mois dans la Station spatiale internationale entre 2016 et 2017, a lui aussi inspiré une bande dessinée drôle et instructive signée Marion Montaigne («Dans la combi de Thomas Pesquet»).

Du récit de voyage parsemé de découvertes et de réflexions, comme «HMS Beagles, aux origines de Darwin» à la compilation d’anecdotes révélatrices comme «L’incroyable histoire de la médecine», la bande dessinée aborde la science de toutes sortes de façons. Les thèmes, ardus parfois, s’adressent à un public d’adolescents ou d’adultes. Mais les ouvrages pour les plus jeunes ne manquent pas.

Objet hybride, qui combine dessins, photos et mini-articles, «L’avion qui vole avec le soleil» retrace pour les petits l’aventure de Bertrand Piccard, d’André Borschberg et de leur avion solaire. Cent pour cent BD, la collection Il était une fois la vie est une nouvelle adaptation des péripéties de Maestro et de ses acolytes, apparus à l’écran dans les années 80, dont les premiers tomes sont consacrés au cœur et au cerveau.

Le travail «déclencheur» de Marion Montaigne

Le célèbre astrophysicien Hubert Reeves apporte sa contribution à plusieurs ouvrages jeunesse, comme «L’Univers» dans la Petite bédéthèque des savoirs (Ed. Le Lombard). Les têtes blondes peuvent elles aussi se familiariser avec la vie des scientifiques les plus importants de l’histoire de l’humanité, comme Galilée ou Marie Curie, grâce à La petite encyclopédie scientifique, ou le «prince des mathématiques», Carl Friedrich Gauss, dans la collection Mamut Savant.

Cette émulation dans la BD francophone survient après une longue période de disette. Très peu de titres de vulgarisation scientifiques étaient parus depuis «Les aventures d’Anselme Laturlu», créées à la fin des années 70 par le scientifique Jean-Pierre Petit.

Jusqu’à Marion Montaigne. La jeune illustratrice française a ouvert une brèche il y a une dizaine d’années, d’abord avec son blog «Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même)», adapté depuis en bandes dessinées et en dessin animé. Son travail, propulsé sur le devant de la scène, a servi de «déclencheur», estime Laurent Schafer.

Le Suisse a mis près de quatre ans à réaliser sa BD, un travail créatif et rigoureux, salué par plusieurs scientifiques heureux de voir leur domaine d’activité placé à la portée du commun des mortels. Un travail cependant réalisé en solo, alors que les BD de vulgarisation scientifique sont souvent l’œuvre de duos.

Exemples de ce genre de tandems, le dessinateur Pierre Bailly et le paléoanthropologue Antoine Balzeau, aux manettes d’«Homo Sapiens», à paraître bientôt dans La petite bédéthèque des savoirs ou le couple détonant formé par le dessinateur Guillaume Bouzard et le journaliste Antonio Fischetti, accessoirement docteur en physique, qui signent une truculente «Planète de sciences, encyclopédie universelle des scientifiques». (Le Matin Dimanche)