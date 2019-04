Compléments alimentaires: prudence!

Un comprimé de vitamine C pour éliminer la fatigue, une portion de ginseng et de gelée royale pour booster ses défenses immunitaires, une tablette de spiruline pour retrouver une silhouette de rêve, une pincée de sélénium pour prévenir les effets du vieillissement, etc. À en croire leurs fabricants, les compléments alimentaires peuvent pratiquement tout faire pour nous maintenir en forme. Ces substances naturelles suscitent d’ailleurs un réel engouement puisque, selon l’étude CoLaus menée par le Centre hospitalier universitaire vaudois (qui suit l’état de santé physique et mentale de la population lausannoise), nous serions 30% à en consommer régulièrement. Quand ils sont ingérés par le biais de la nourriture, les vitamines, protéines, sels minéraux, oligo-éléments, acides gras ou fibres sont indispensables au bon équilibre de notre organisme et protègent contre des maladies. Toutefois, quand ils sont consommés en supplément de l’alimentation, ils peuvent avoir des effets néfastes, voire, à très haute dose pendant une durée prolongée, augmenter le risque de mortalité.

Certains compléments alimentaires sont nécessaires pour pallier les carences. C’est le cas du calcium et de la vitamine D, «que l’on prescrit fréquemment, notamment aux personnes âgées, pour prévenir l’ostéoporose», constate le Pr Pierre-Yves Rodondi, directeur de l’Institut de médecine de famille de l’Université de Fribourg (UNIFR). Il en va de même pour la vitamine B9, ou acide folique, recommandée en particulier aux femmes enceintes – car une déficience peut affecter le bon développement de leur fœtus. Ou encore pour la vitamine B12 contenue dans la viande et qui doit donc être suppléée chez les végétariens et les véganes. En revanche, l’intérêt de la vitamine C, censée booster l’immunité et protéger des infections, «fait l’objet de controverses», selon le professeur de l’UNIFR.

Utiles parfois, jamais anodins

Dans les autres situations, les compléments alimentaires ont comme principale retombée d’amaigrir notre porte-monnaie. Certes, «on pourrait penser qu’on peut toujours essayer d’en consommer car, au pire, quand ils sont en excès dans l’organisme, ils sont éliminés, remarque le Pr Rodondi. Mais en fait, ces substances ne sont pas anodines.» Certaines peuvent provoquer des allergies et d’autres, comme la vitamine C à haute dose, des troubles digestifs ou des effets délétères sur les reins.

Sans compter que bien d’autres risques guettent. Le médecin cite pour exemple la vitamine E, un antioxydant qui protège contre les maladies cardiovasculaires quand on mange des huiles ou des noix, qui en sont riches. «Toutefois, explique le spécialiste, une étude internationale menée sur 130 000 patients a montré que chez ceux qui en prenaient plus de 400 unités par jour, la mortalité était plus élevée que chez ceux qui en consommaient moins. Le constat est le même au sujet du bêta-carotène qui, dans les carottes et autres produits végétaux, protège du cancer, alors que les fumeurs qui, pendant plusieurs années, en prennent 20 mg par jour sous forme de complément ont un risque accru de développer un cancer des poumons.»

Prévention cardiovasculaire

L’intérêt des compléments alimentaires dans la prévention des maladies cardiovasculaires fait aussi l’objet de discussions. En prévention secondaire (pour éviter une récidive chez les personnes qui ont déjà eu un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, par exemple), «il vaut mieux recourir à des médicaments», précise le Pr Rodondi. En prévention primaire (chez les individus qui n’ont jamais souffert d’accident cardiaque), leur utilisation peut en revanche s’avérer utile, en plus d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière.

Le médecin considère que l’un des meilleurs candidats est la levure de riz rouge, qui abaisse le taux de cholestérol. Elle est toutefois, interdite de vente en Suisse depuis 2004, les autorités ayant jugé que, n’étant ni un médicament, ni un complément alimentaire, elle se situe dans une zone grise de la réglementation. «Elle peut toutefois être une option utile», estime le Pr Rodondi, notamment pour les personnes qui ne veulent pas prendre de statines. Mais elle a toutefois les mêmes effets secondaires que ces médicaments et doit donc être prise sous contrôle médical. D’autres produits naturels peuvent agir sur le cholestérol. Notamment les phytostérols, les fibres alimentaires (comme le bêta-glutamate d’avoine), ou encore le thé vert – «à condition toutefois d’en boire de six à sept tasses par jour», précise le spécialiste. Et le médecin d’ajouter: «En revanche, si une alimentation riche en oméga 3 a clairement un effet bénéfique sur le risque cardiovasculaire, ces acides gras sous forme de compléments alimentaires n’ont pas d’effet démontré.»

Dans certaines situations, les compléments alimentaires – qui sont en vente libre – présentent donc quelques bienfaits, mais ils sont loin d’être la panacée. D’autant que certains d’entre eux, en particulier les extraits de pamplemousse, interagissent avec des médicaments. Le professeur de l’UNIFR conseille donc à ceux qui en consomment d’en parler à leur médecin et à leur pharmacien et recommande la prudence: «Il faut se demander pourquoi on prend tel complément alimentaire, pendant combien de temps doit durer la cure et voir si cela nous fait du bien», tout en se méfiant de l’effet placebo qui nous fait parfois prendre nos désirs pour la réalité. Son conseil: varier les couleurs des aliments, car cela amène les différents nutriments nécessaires à l’organisme. (Le Matin Dimanche)