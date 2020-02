Comme un ouragan, «Ciara» va souffler trois jours sur la Suisse

Avis de tempête sur le nord de l’Europe. Dès dimanche après-midi, des rafales de vent vont déferler sur le continent. La tempête arrive de l’Atlantique, et elle devrait décoiffer le nord de la France, puis la Suisse et l’Allemagne dans la nuit de dimanche à lundi, avant de s’évacuer vers l’Europe centrale.

Un second coup de vent, un peu moins violent, se profile durant la nuit de lundi à mardi. En Suisse, c’est surtout la frange nord du territoire qui est concernée. Des rafales entre 110 et 130 km/h, voire localement davantage, sont attendues à basse altitude. «Cette tempête se caractérise par son étendue et sa durée. Du nord de la France à l’Allemagne, certaines régions seront susceptibles de connaître un vent moyen compris entre 40 et 50 km/h depuis dimanche soir et jusqu’à mardi matin», observe Nicolas Borgognon, de MeteoNews.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

En Allemagne, les services météo surveillent l’arrivée de l’ouragan «Sabine» et annoncent que «la situation sera dangereuse dimanche et lundi». En France, on alerte sur les dangers de «la forte tempête hivernale «Ciara».

De son côté, MétéoSuisse a évalué le risque à 4 sur une échelle de 5. «Le vent va se lever dans l’après-midi de dimanche et soufflera déjà fortement sur les crêtes du Jura. La tempête débutera en soirée sur les Franches-Montagnes et les régions exposées de l’Ajoie», précise Nicolas Borgognon. Et les vents ne feront que se renforcer durant la nuit.

«Ciara» ou «Sabine»?

Le nom de cet épisode météo prête à confusion. Côté Allemand, donc côté alémanique, on parle plutôt de «Sabine», un prénom qui a été attribué à la tempête par l’Institut de météorologie de l’Université de Berlin. Chez les Anglais et les Français, donc en Suisse romande, on parle de «Ciara», car la même tempête a aussi été baptisée par le Met Office du Royaume-Uni, ce qui donne un indice sur la manière appropriée de prononcer le prénom Ciara. Parce que les Anglo-saxons ont choisi la variante irlandaise et disent «Key-ra».

Tempête ou ouragan?

Là encore, on observe des divergences dans l’appréciation de la perturbation qui approche. Quand certains parlent de tempête, d’autres annoncent ouragan, ce qui fait monter l’angoisse d’un cran.

«L’ouragan, c’est un phénomène particulier qu’on observe dans les zones tropicales, précise Nicolas Borgognon. Quand ça se produit sur les zones tempérées de l’Atlantique Nord, on parle en principe de tempête. Maintenant, la définition de l’ouragan est basée sur l’échelle de Beaufort: quand les vents dépassent la vitesse de 117 km/h, on parle de rafales comparables à ce que l’on observe dans un ouragan. Dans le cas de «Ciara»/«Sabine», il faut s’attendre à des rafales de 170 à 190 km/h sur les crêtes du Jura et des Alpes, par exemple au Chasseral (BE), au Säntis (AR) ou à la Jungfraujoch (BE). Voire possiblement 200 km/h.»

Il est dès lors fortement déconseillé de se promener en forêt. De manière générale, il vaudra mieux marcher en regardant en l’air. Du côté des bonnes nouvelles, cet épisode devrait apporter une trentaine de centimètres de neige fraîche au-dessus de 2000 mètres.