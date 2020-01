Ces études scientifiques qui nous promettent une longue vie

L’espérance de vie n’est conditionnée qu’en faible partie par le patrimoine génétique, à hauteur d’environ 25%, soulignent généralement les études. Peut-être même pas plus de 10%, tempère une récente étude américaine menée par Calico Life Sciences and Ancestry.

Atteindre le bel âge en bonne santé dépend donc surtout de l’attitude et des comportements tout au long de l’existence. Mais quels sont les bons? Les scientifiques publient régulièrement des travaux qui suggèrent tel aliment miracle ou tel trait de caractère favorable à une vie (presque) éternelle. Et de ces recommandations, il y en a… des dizaines. Difficile de toutes les appliquer, mais nous vous en proposons un bouquet. Faites votre marché parmi ces fontaines de jouvence – enfin, c’est ce que prétendent les statistiques!

Alimentation

1) Une décennie de vie en plus

C’est ce que gagnent les personnes adoptant un régime végétarien, selon une étude présentée à l’Academy of Nutrition and Dietetics, aux USA. En écartant la viande de leur alimentation, les hommes dépassent ainsi en moyenne leur espérance de vie de 9,5 ans, et les femmes de 6,1 ans.

2) 11%…

C’est le gain chiffré en termes de longévité chez les adeptes des fruits à coques et, plus particulièrement, de noix. Enfin, ceux qui en grignotent une fois par semaine, car une portion quotidienne fait même grimper ce chiffre à 20%, selon une étude publiée dans la revue «New England Journal of Medicine». Reste que les accros au cerneau font généralement partie des gens dont l’hygiène de vie globale est plutôt saine.

3) 2 À 4 TASSES

C'est la quantité de café par jour à consommer. Une habitude à conserver, indéniablement. Elle pourrait offrir bien plus que ce petit coup de fouet salvateur. Car dégusté modérément, le petit noir est associé à une augmentation de l’espérance de vie, selon une publication scientifique récente basée sur l’analyse de pas moins de quarante études englobant le parcours de près de 4 millions d’individus. Ce n’est qu’un exemple tiré de la très longue liste des recherches qui pointent un potentiel effet préventif du café, notamment contre les maladies cardio-vasculaires.

4) Le vin

Bu avec modération, il est bénéfique pour la longévité, avancent des scientifiques des Universités de Boston et Columbia. Ils ont observé les taux de mortalité les plus élevés chez les non consommateurs et les gros buveurs, tandis que l’espérance de vie est au plus haut chez les buveurs modérés se contentant d’un verre par jour.

5) Manger moins

Pour durer plus. C’est le phénomène qui a été constaté chez une population de lémuriens, rapporte une étude publiée dans la revue «Communications Biology». Une légère restriction calorique a permis à ces primates de battre leurs records de longévité. Un mécanisme peut-être valable également chez l’humain, soulignent les chercheurs.

Relations

6) Se marier

C' est un moyen de gagner des années de vie… du moins si vous êtes un homme. À en croire une étude réalisée par la London School of Economics, les époux tirent en effet un avantage de leur situation maritale, vivant plus longtemps que leurs homologues célibataires ou concubins. «Ce constat était présent dans l’étude pionnière d’Émile Durkheim sur le suicide en 1897, éclaire Nicky Le Feuvre, professeure de sociologie à l’Université de Lausanne.

Le chercheur français avançait déjà que le mariage a un effet protecteur pour les hommes, qui tendent alors à adopter moins de comportements à risques.» Être dans une relation stable avec une épouse leur offre en outre plus de chances d’aller consulter un médecin ou de faire des dépistages, car «les femmes sont généralement de meilleures promotrices de la santé», souligne Claudine Burton-Jeangros, professeure ordinaire en sociologie à l’Université de Genève.

Pour les femmes, en revanche, se faire passer la bague au doigt réduit l’espérance de vie, précise l’étude anglaise. C’est en refusant mariage et enfants qu’elles ont le plus de chances d’atteindre un âge canonique.

«Ceci découle en partie de la répartition toujours inégale du travail domestique, générateur de stress et de contraintes», note Claudine Burton-Jeangros. Mais un biais statistique parasite l’étude, selon Nicky Le Feuvre, qui rappelle que «ce sont les femmes des catégories socioprofessionnelles aisées qui se marient le moins, tandis que chez les hommes, ce sont ceux des milieux modestes et défavorisés qui s’avèrent moins concernés par le mariage.»

7) Amis des chiens...

... Réjouissez-vous! Le simple fait de posséder un canidé est corrélé à un risque plus faible d’être victime d’un accident cardio-vasculaire et un meilleur «profile lipidique», un plus pour la longévité, 24% tout de même, selon des chercheurs de l’Université de Toronto.

8) Visiter ses parents

Ce n’est pas qu’une occasion de passer du bon temps, c’est aussi un investissement pour son capital santé. Dans une étude menée par l’Université de San Francisco, des chercheurs affirment que leur consacrer du temps permet d’augmenter l’espérance de vie de tout le monde: grands-parents, parents et enfants en sortent tous gagnants. Vous reprendrez bien un peu de dessert lors de la future réunion familiale?

9) 74 semaines de vie supplémentaires

C’est ce que rapporte le fait d’avoir une fille lorsqu’on est un homme, selon une étude de l’Université de Cracovie. Un chiffre qui se cumule autant de fois qu’on devient papa d’une petite nana. En revanche, les garçons n’influencent pas l’espérance de vie du père, quel que soit leur nombre.

10) Un conjoint heureux

Vous êtes satisfait de votre vie? C’est un bon présage en termes de longévité, mais dans ce domaine, le mieux, c’est encore que votre conjoint soit heureux, selon une étude hollandaise.

Personnalité

11) La vie du bon côté

Les optimistes ont une vie de 11 à 15% plus longue que les autres, selon une étude publiée cette année dans la revue «Proceedings of the National Academy of Sciences».

«Depuis dix à vingt ans, on s’est beaucoup penché sur les personnes plutôt optimistes ou plutôt pessimistes, confirme le psychiatre Alain Braconnier, auteur de nombreux livres dont «Optimiste» (Éd. Odile Jacob). Il existe des questionnaires, des échelles permettant de différencier ces deux traits de caractère, et des corrélations ont été observées avec différents aspects de la vie, notamment les problèmes de santé: dans ce domaine, les personnalités plutôt optimistes ont des avantages, qu’il s’agisse d’une meilleure récupération après un problème de santé, d’un risque moindre de récidive ou même d’un risque moindre de rencontrer des problèmes de santé importants.»

Pourquoi? On pointe un esprit «plus combatif»: «Plus qu’une action directe sur telle ou telle maladie, il s’agit sans doute d’une action sur la manière de gérer la maladie, prendre correctement son traitement par exemple, ou avoir une meilleure hygiène de vie. Les optimistes se prennent plus en main, sont moins attirés par des produits comme l’alcool, les drogues, parce qu’ils cherchent moins les compensations, contrairement aux pessimistes. Ils trouvent dans cette attitude des ressources qui leur permettent de vivre plus longtemps.»

12) Le sens de l'humour

Il augmente la probabilité de survie au-delà de l’âge de la retraite, indépendamment de l’état de santé, selon une étude norvégienne publiée dans «The International Journal of Psychiatry in Medicine» qui montre une réduction de la mortalité de 20% chez ceux qui savent rire.

13) Alléluia

Aller à l’église coïncide avec une meilleure espérance de vie, cette association a été plusieurs fois soulignée par des études, dont une montrant que les femmes qui se rendent à un office plus d’une fois par semaine ont un risque de mourir dans les seize ans inférieur de 33%.

14) Arriver en retard tout le temps

Cela peut agacer sérieusement les autres, mais c’est néanmoins la preuve d’un mode de vie sain, selon des chercheurs de la Harvard Medical School. Même si les retardataires tendent à se pointer en courant à leurs rendez-vous, cela est paradoxalement le signe que les deadlines et autres horaires fixés à l’avance ne les stressent pas tant que ça. Ils sont ainsi plus positifs et en meilleure santé.

15) Naître en automne

Ou au début de l’hiver, offre les plus grandes chances de vivre longtemps, révèle une étude parue dans le «Journal of Aging Research». Les supercentenaires sont notamment surreprésentés chez les natifs du mois de décembre, tandis qu’ils sont au plus bas chez les individus nés au printemps.

16) À l'aube

L’avenir appartient littéralement à ceux qui se lèvent tôt. Des travaux publiés dans «The Lancet Neurology» montrent que les «early birds» ont un taux de mortalité plus bas que les «oiseaux de nuit». Ces derniers présentent environ 25% de risques en plus de souffrir de problèmes respiratoires, de troubles mentaux, de maladies gastro-intestinales ou de diabète.

17) La créativité

Si l’on exclut le phénomène étrange du «club des 27», ces artistes de génie morts à l’âge de 27 ans (dont Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse, Jimi Hendrix ou Jean-Michel Basquiat), les gens créatifs vivent plus longtemps que la moyenne. Une étude publiée dans le «Journal of Aging and Health» avance ainsi qu’une âme d’artiste est l’un des meilleurs antidotes au vieillissement prématuré: elle entretient le circuit neuronal.

18) Grande fille

Pour une femme, dépasser tout le monde d’une tête peut être source de complexes, mais il faut regarder les choses du bon côté: selon un article du «Journal of Epidemiology Community Health», les dames de grande taille ont une plus grande espérance de vie.

19) La paresse

C'est un péché mortel pour certains? Ils ont tout faux. Des scientifiques de la Royal Société britannique relèvent que dans le règne animal, les espèces dépensant le moins d’énergie sont souvent celles qui vivent le plus longtemps.

20) Q.I.

Des résultats élevés à un test d’intelligence effectués dans l’enfance sont corrélés à longue espérance de vie, selon une étude écossaise.

Activités

21) 3 sports sinon rien

Pour ceux qui l’ont faite leur, cette devise diminue significativement le taux de mortalité, selon une étude britannique. Toutes les activités sportives sont salutaires, mais il semble que la combinaison gagnante soit tennis/natation/aérobic.

22) Être champion olympique

Sur le podium de la longévité, les médaillés d’or olympiques se taillent une place de choix, avec près de trois ans en moyenne d’espérance de vie en plus que le commun des mortels, selon une étude australienne.

23) Un bouquin

À portée de main, c’est bien. le lire régulièrement, c’est encore mieux. Les «bons» lecteurs qui s’adonnent à ce plaisir plus de trois heures trente par semaine gagnent en moyenne deux ans de vie par rapport à ceux qui ne lisent pas, selon une étude de l’Université Yale menée sur douze ans.

24) 66 ans



Au lieu de 65. Chez les personnes ayant choisi de repousser d’un an leur départ à la retraite, on constate une espérance de vie plus élevée, selon une étude de l’Oregon State University. Leur taux de mortalité (le nombre de décès annuels pour une population donnée) est inférieur de 11%.

25) Recette finlandaise

Les bains de chaleur sèche à plus de 70 °C ont un effet vasodilatateur et les Finlandais adorent ça. Ce n’est pas un hasard si c’est dans ce pays qu’ont été réalisées une série d’études évaluant l’effet du sauna sur la santé. Et devinez quoi… les données montrent que le risque de mourir d’un accident cardio-vasculaire diminue et qu’il existe un effet positif global sur l’espérance de vie.

Sur une période de vingt ans, 49% des participants – des hommes uniquement – qui pratiquaient le sauna une fois par semaine étaient décédés contre 38% de ceux qui suaient à un rythme de deux à trois séances par semaine et 31% des plus férus enchaînant quatre à sept bains de vapeur chaque semaine. Aucune donnée comparative avec ceux qui n’y mettent jamais les pieds, mais dans un pays où on estime que 99% des habitants s’y rendent au moins une fois par semaine, on comprend mieux cette lacune.

26) Aller vivre à Ikaria

C'est une île grecque de la mer Egée. Ou encore à Okinawa au Japon, à Nuoro en Sardaigne, sur la péninsule de Nicoya au Costa Rica ou à Loma Linda en Californie. Il s’agit des cinq zones bleues où les êtres humains présentent une longévité supérieure. Le régime alimentaire, la vie sociale et spirituelle, ainsi que le sens donné à l’existence et le rythme de vie y formeraient le cocktail parfait pour espérer concurrencer Jeanne Calment.

27) Sur Facebook

Le réseautage est souvent associé à un plus grand mal-être et à davantage de frustration. Mais à en croire des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego, être actif online serait plutôt bénéfique pour l’espérance de vie. Le fait de posséder un cercle d’amis solide et étendu est en effet bon pour la santé, avec un risque plus bas de maladies cardio-vasculaires et de pathologies liées à l’isolement.

28) 20 minutes

Passées quotidiennement à poutzer, elles permettent de gagner en espérance de vie, affirment des chercheurs de l’University College de Londres. Faire le ménage génère (selon eux) un sentiment d’apaisement bon pour le moral. On attend la version des chercheuses sur le sujet.

29) 46%...

... de risques en moins d’être un jour touché par une maladie cardiovasculaire, c’est ce que promettent les vacances prises régulièrement, dixit une étude de l’Université d’Helsinki. Savoir s’offrir des congés réduit en effet le stress et prolongerait ainsi l’espérance de vie.

30) De la végétation

Dans son environnement, elle améliore la longévité. Dans un article de la revue «Environmental Health Perspectives», des chercheurs de l’Université Harvard remarquent ainsi que les femmes ayant beaucoup de plantes chez elles, ou passant du temps dans la nature, présentent une mortalité inférieure de 12%.