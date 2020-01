Ces champions qui ont renoncé à la viande

Novak Djokovic, Lewis Hamilton, les sœurs Williams ou Carl Lewis comptent parmi les plus grands champions de l’histoire. Mais ces légendes ont un autre point commun: elles ont banni la viande de leur alimentation. Mais comment un athlète peut-il évoluer au plus haut niveau, sans manger de bidoche, symbole de puissance dans l’imaginaire collectif? «Forcément, on doit tricher quelque part, non?» s’amuse le basketteur américain Chad Timberlake, joueur de Monthey. «Au début, je me disais aussi que c’était de la folie d’évoluer à haut niveau et de ne manger que des plantes. Mais les résultats de ce régime ont été un vrai choc pour moi.»

«Dans le monde du sport, il y a ce mythe autour de la protéine, souligne Coline Sirman, végane depuis ses 17 ans et championne de powerlifting, une discipline dérivée de l’haltérophilie. Mon premier coach m’a dit dès le début: il faut manger de la viande pour être fort. Mais tout ça, ce n’est que marketing. La force ne vient pas de là.» La Genevoise a été la première Suissesse à s’aligner aux championnats du monde. Celle qui doit peser moins de 47 kilos en compétition affiche un record à 135 kilos au «soulevé de terre». Soit près de trois fois son poids.

«C’est complètement faux de penser que ce sont les protéines animales qui donnent de la puissance, notamment musculaire, appuie Dr. Laurence Froidevaux, chiropraticienne et spécialiste en nutrition végétale, basée à Neuchâtel. Cette idée est encore très ancrée dans la société, bien au-delà du sport d’élite. Surtout chez les hommes, car la viande renvoie à une certaine image de la virilité.» Les publicités pour les barbecues et autres grillades ne se privent d’ailleurs pas de jouer sur les codes sexistes, où monsieur est le maître du grill, tandis que madame s’occupe de ses salades.

La bande-annonce du fillm "Game Changers" disponible sur Netflix.

Mais les athlètes propulsés par les plantes, «plant-based» selon l’appellation anglophone, sont de plus en plus nombreux. Le film «Game changers», diffusé sur la plateforme de streaming Netflix, a popularisé ce phénomène à large échelle. Le documentaire - produit par Arnold Schwarzenegger et Jackie Chan notamment - a été attaqué par certains scientifiques. Il présente néanmoins un large éventail de sportifs «verts», allant du bodybuilder Patrik Baboumian à la sprinteuse Morgan Mitchell.

«J’ai sauvé ma carrière»

Renoncer à la viande pourrait aussi avoir des vertus bénéfiques sur la récupération. La Canadienne Dana Glowacka en est convaincue. Elle détient le record du monde de la planche, exercice de gainage qui consiste à tenir sur les avant-bras et les pointes des pieds. Cette Montréalaise a tenu 4 heures et 20 minutes. «Je sentais que la viande me ralentissait, physiquement mais aussi mentalement», explique-t-elle par écran interposé, vêtue d’un t-shirt «Vegan warrior» (guerrière végane). Laurence Froidevaux confirme: «Les végétaliens ont moins de toxines à éliminer grâce à leur alimentation. Ils peuvent récupérer beaucoup plus vite entre les repas et entre les efforts.»

À 36 ans, Chad Timberlake est encore l’une des références du championnat suisse de basketball. Pourtant, le New-Yorkais était proche d’arrêter sa carrière en posant ses valises pour la première fois à Monthey en 2015. «Mes genoux étaient en feu, se souvient-il avant l’entraînement matinal. Je n’en dormais plus. La douleur me réveillait la nuit et je ne pouvais pas conduire plus de vingt minutes sans devoir m’arrêter pour faire des étirements. C’était devenu invivable.» En dernier recours, Timberlake se décide à changer son alimentation. «J’y suis allé étape par étape, en arrêtant d’abord le porc, puis la viande rouge, ensuite les œufs et les produits laitiers. Je me suis senti de mieux en mieux. Un jour, je me suis réveillé et j’étais végane mais ce n’a jamais été un but en soi. Ce régime a sauvé ma carrière, et ma qualité de vie. C’était ma dernière chance pour continuer à jouer au basket.» Le seul regret de l’Américain, qui n’affiche aucune affinité éthique avec la communauté végane? «De ne pas avoir commencé plus tôt.»

«J’ai moins de courbatures»

Dans le Chablais, son jeune coéquipier Noé Anabir (24 ans) a suivi son exemple depuis trois mois. «J’ai arrêté du jour au lendemain, explique le joueur genevois. Je faisais déjà attention à mon alimentation et cela ne m’a pas posé trop de problèmes. Même si c’est encore récent, je sens déjà que je récupère un peu mieux, que j’ai moins de courbatures.»

Les médecins du sport suivent de près les performances de ces cas particuliers. «Je ne vois aucun frein à la performance ou à une carrière sportive, même au plus haut niveau», affirme le Dr. Gérald Gremion du CHUV. «On vit bien, peut-être mieux, en suivant ces régimes, confirme son confrère Matthieu Sailly, du Motion Lab. On peut être végane, tout en étant sportif d’élite. Mais cela amène aussi certains devoirs. Il y a des éléments à encadrer médicalement.» Les sportifs véganes consultés prennent des compléments, pour le fer ou la vitamine B12. «Une carence qui se retrouve aussi chez beaucoup de mangeurs de viande», rappelle Laurence Froidevaux. Dana Glowacka, par exemple, a trouvé la solution dans les algues, comme la spiruline.

Le véganisme ne convainc pas uniquement des sportifs pros. Employée de commerce, Mathilde Cartier est une triathlète accomplie. La Genevoise s’entraîne deux fois par semaine. Elle a débuté sur les plus petites distances, jusqu’à courir son premier semi-ironman (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied) l’année dernière à Rapperswil. «On ne doit pas être ou sportif ou végane: on peut être les deux. Même des grands champions le prouvent. Mais attention, ce régime n’est pas une formule miracle pour améliorer les performances.» Cette semaine, Novak Djokovic a encore vanté les mérites de son alimentation à l’Open d’Australie. «Cela va encore au-delà des performances. C’est une question de style de vie.»