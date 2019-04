Célibataire, Charlize Theron lance un appel aux hommes

Vous êtes célibataire et en manque d’amour? Consolez-vous: ça arrive même aux stars les plus glamours. Prenez la sublime Charlize Theron, actrice sud-africaine oscarisée, égérie de Dior… Malgré une silhouette de rêve et un solide sens de l’humour, elle aussi, peine à trouver chaussure à son pied. Invitée la semaine passée au CinemaCon de Las Vegas pour la sortie de son nouveau film, «Séduis-moi si tu peux» (en Suisse romande dès le 19 juin), la comédienne de 43 ans, pourtant habituellement très discrète sur sa vie privée, n’a cette fois pas hésité à se confier sur ses errances amoureuses et son célibat face à la caméra du site Entertainment Tonight.

Dans le film, l’actrice incarne une femme en lice pour devenir le prochain président des États-Unis. À ses côtés, le comique Seth Rogen, journaliste au chômage à l’allure débraillée, ne navigue clairement pas dans les mêmes eaux, mais va pourtant tenter de séduire celle qui fut un temps sa baby-sitter, et surtout son amour de jeunesse. Sur le tapis rouge, le reporter d’Entertainment Tonight faisait remarquer à la star que pour le citoyen lambda elle semble aussi inaccessible que son personnage. «Je suis célibataire depuis dix ans, avait alors rétorqué l’ex-mannequin, s’adressant directement à la caméra. Croyez-moi, je suis loin d’être inaccessible. Quelqu’un doit juste se laisser pousser une paire de cou… et se lancer… Je suis terriblement disponible!» Puis, reprenant avec le journaliste: «Je crois que je me suis montrée très claire, là.»

Sa liaison avec Brad Pitt? Une rumeur!

De quoi faire taire les rumeurs annonçant qu’elle avait récemment trouvé refuge dans les bras de Brad Pitt depuis le tournage d’un spot publicitaire pour une montre Breitling, il y a quelques mois. En janvier dernier, le fameux tabloïd anglais «The Sun» prétendait en effet que les deux acteurs «se voyaient de manière occasionnelle depuis maintenant un mois», sans toutefois étayer de manière bien convaincante leur liaison. De toute façon, les rumeurs, la star du parfum «J’adore» n’en a cure. En septembre dernier, interrogée par le magazine «WSJ» sur sa prétendue liaison avec Alexander Skarsgård («True Blood», «Tarzan»), lui aussi présent au casting de «Séduis-moi si tu peux», elle avait eu cette réponse laconique: «Cela ne me fait ni chaud ni froid ce qu’on dit sur moi. Les gens pensent ce qu’ils veulent. Parfois, on vous lance: «Oh, j’ai entendu dire que tu sortais avec untel» et vous leur répondez: «Ouais, effectivement.» Et d’autres fois, c’est plutôt: «Non, jamais rencontré cette personne. Par contre, si tu as son numéro, je le veux bien!»

Pluie de propositions

Maman d’une fillette, August, 4 ans, et de Jackson, 8 ans, tous deux adoptés, la fameuse Furiosa de «Mad Max: Fury Road» a toujours fait soigneusement attention à ne pas afficher sa vie privée dans les médias et on lui prête en effet peu de liaisons en dehors des hommes avec qui elle a officiellement partagé la vie, comme le chanteur Stephen Jenkins ou les acteurs Stuart Townsend et Sean Penn.

Alors forcément, à la suite de son «appel» pour mettre fin à dix ans de célibat, les comptes Twitter et Instagram de l’actrice se sont affolés, bombardés de propositions de toutes sortes. John, à New York, va à l’essentiel: «La prochaine fois que tu passes en ville, fais-moi signe, je t’emmène dîner.» Manny, lui, n’est d’emblée pas très confiant: «Crois-tu qu’un nerd comme moi ait une chance de sortir avec toi?» D’autres, enfin, tentent le tout pour le tout, comme cet Italien: «J’ai 31 ans. J’aime la musique, les chats et le cinéma. Je sais que j’ai 99,999999% de chance d’échouer avec cette approche mais… j’ai lu que tu étais célibataire. Alors pourquoi ne pas en discuter en privé, et si nous nous plaisons, marions-nous!» Pas sûr, toutefois, que ce genre d’approche séduise cette grande romantique, fervente adepte de l’émission «The Bachelor» depuis des années. Charlize Theron avouait même en janvier dernier, sur le plateau d’Ellen DeGeneres, avoir passé des heures, gamine, à se faire des mamours, toute seule: «À 7 ans, je passais mon temps à embrasser ma main, mes poupées, mon reflet dans le miroir, et même le pli de mon coude, un endroit très pratique parce qu’il ressemble à des lèvres…», racontait-elle à la star de NBC, hilare, avant de conclure par un: «Voilà probablement pourquoi je suis aujourd’hui célibataire!» (Le Matin Dimanche)