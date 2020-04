«Célébrer Pâques n’a jamais été aussi important»

Monseigneur Lovey, sur la croix, Jésus s’estimait abandonné par son père. Est-ce qu’en ce jour de Pâques et face à cette épidémie, Dieu nous a-t-il tous abandonnés?

Il est possible qu’on se sente mis de côté et laissé dans la solitude face à cet événement. Si on le relit avec une dimension religieuse, il y a en tout cas une interpellation dans ce sens qui nous interroge sur notre propre façon d’être et d’agir.

Vous iriez jusqu’à dire, comme on peut l’entendre, que ce serait alors une forme de punition divine qui s’abat sur l’humanité?

Mon Dieu, non! Absolument pas. Quelle image donnerait-on de Dieu? Je crois qu’on se trouve surtout face à une interrogation historique sur le sens de nos vies.

Ce serait une épreuve alors? Pourquoi Dieu ferait-il ça?

Même si on ne peut pas établir de relation de cause à effet immédiate entre le comportement des hommes et la pandémie, j’aime à penser que tout est lié. Le monde d’aujourd’hui a fait des progrès dans tous les domaines, des sauts d’investigation magnifiques, mais il se croit, d’une certaine façon, un peu surhumain. Et tout d’un coup, nous faisons l’expérience dramatique d’un petit rien qui vient détraquer la machine. Peut-être qu’au lieu de la puissance, de la force et de la victoire, il sera temps de porter une vraie attention à ce qui est fragile, petit, délicat, dans la nature comme dans l’humanité. Il faut que le monde se souvienne de cette extrême faiblesse et des élans solidaires qu’elle a suscités. De préférer la modestie et l’humilité au profit illimité et égoïste, à la satisfaction et à l’orgueil. Le Christ le dit: «Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites.» Tout ce que nous mettrons en place après cette crise pour les plus fragiles sera bon à prendre. Il faut aussi un retour à l’essentiel, au repos, à l’observation du monde.

Aujourd’hui, à Pâques, peut-on vraiment célébrer la résurrection du Christ à une heure où on ne peut plus dire adieu à nos morts?

Je le dis avec beaucoup de respect et une sympathie profonde: c’est plus important que jamais. Non seulement on peut, mais il faut le célébrer. Pâques est le cœur de notre foi chrétienne avec l’ancrage sur la vie du ressuscité. C’est ce qui nous permet d’offrir quelque chose de spécifique et d’unique à une humanité désespérée. Il ne s’agit pas de faire comme si de rien n’était, comme si la mort n’était rien. Ce n’est pas rien, ce n’est pas «juste un passage»; c’est quelque chose d’énorme. Mais notre foi chrétienne nous permet de témoigner que la vie est plus forte.

Mais même avec cela, comment faire son deuil sans ce rite si important?

Il faut accepter cette parenthèse que l’on se doit de respecter. Le deuil ne sera pas fait, pour l’instant. Cela dit, il manquera à l’existence humaine quelque chose d’important au-delà du rituel car dans toutes les civilisations, les morts ont été entourés de gestes et de présences. La démarche sera encore à vivre.

Est-ce que les célébrations, dans plusieurs mois et sans corps, auront encore un sens?

Ce sera très inhabituel mais le corps vivant de la communauté, lui, reste. Peut-être que ce sera l’occasion dans certaines paroisses d’organiser des célébrations communes pour que la collectivité se rassemble dans le souvenir de ceux qui nous ont quittés dans cette épreuve.

On sait l’importance pour les plus âgés, lorsqu’ils sont malades, d’être accompagnés. Comment leur apporter cette aide?

Je pense d’abord que vous, les médias, rendez un service magnifique en faisant passer ces messages. Nous savons tous au fond de nous qu’il y a des liens qui, bien qu’invisibles, sont aussi forts et aussi indispensables que des liens physiques. C’est ce qu’on appelle l’amour. Et la moindre attention, ce qu’on dit être «trois fois rien», est essentielle.

Est-ce que prier pour eux les aide?

Oui, dans un lien de communion de pensées. Mais j’aimerais proposer l’inverse et inviter ces personnes à prier pour nous, en leur faisant savoir que leur vie a un sens pour la nôtre. C’est mobilisateur et sincère, comme l’a pu l’être l’abbé Pierre lorsqu’il a lancé son appel à fonder Emmaüs.

On imagine tous de pouvoir dire adieu à ses parents, ses grands-parents. Comment ne pas culpabiliser de n’avoir pas pu veiller un proche dans cette situation?

Là encore, je pense qu’il faut prendre acte de cette situation particulière dans laquelle nous vivons pour ne pas laisser la culpabilité nous envahir, surtout pas. Le Christ lui-même accepte de laisser les événements de la vie se dérouler. Son ami Lazare meurt ainsi sans sa présence. Se mettre à penser que nous aurions pu faire en sorte que les choses se déroulent autrement est une torture inutile.

Pour les croyants, la présence de Dieu est importante. Mais lorsqu’ils sont isolés et souffrants, comment les rassurer?

Dieu est dans la solitude que chacun éprouve. Il est dans un lit d’hôpital, dans celui d’un EMS. Il est au plus près du plus désespéré comme dans ce texte tragique d’Elie Wiesel qui, témoin d’une exécution dans le camp d’Auschwitz où un adolescent agonise sur la potence, dit: «Le Christ est ici, il est au bout de la corde.» Il est au plus intime de nos souffrances.

Les mourants, les malades, cherchent souvent du réconfort auprès d’un prêtre, de l’Église. Est-ce que vous, ou des prêtres du diocèse, continuez à assurer cette fonction face à la pandémie?

Je ne suis personnellement pas ressorti depuis le 17 mars. Mais en respectant les consignes et les directives, nous avons toujours la possibilité, en cas d’urgence, de pouvoir accompagner un malade.

Quelles sont les questions que vos paroissiens vous adressent?

Il y a eu au début beaucoup d’interrogations sur le bien-fondé des mesures. Des gens s’inquiétaient de ne plus participer à la messe. Ils me disaient: «Comment peut-on soigner les corps sans prendre aussi soin des âmes?» Depuis, je dois dire que les gens comprennent, mais on sent un besoin très fort de pouvoir à nouveau se rassembler. Je retiens aussi tous les petits gestes d’attention et les initiatives solidaires qui se sont mises en place. Cela me laisse confiant pour la suite.

La messe de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. A-t-elle encore un sens sans pouvoir se réunir?

Nous allons la vivre dans une certaine pauvreté mais cela n’enlève rien à la fécondité que peut avoir cet événement. La symbolique sera d’autant plus forte dans ce contexte de crise.

Que conseillez-vous aux fidèles de faire pour Pâques? Suivre la messe à la télévision?

Nous avons en effet cette chance de pouvoir compter sur la technologie. Cela nous permet de malgré tout vivre ensemble quelque chose qui est de l’ordre de la proclamation de notre foi chrétienne. J’officierai moi-même depuis la petite chapelle de l’Évêché devant les caméras de la télévision locale.

Comment vous vivez cela?

Je dois dire qu’humblement, j’ai la conviction que je m’adresse à des personnes, à des visages, et à des yeux.

On a tellement critiqué cette société de l’écran qui nous éloignait les uns des autres. Et voilà que cette technologie nous rapproche.

C’est vrai, et ça a même quelque chose de rassurant de savoir qu’une quantité de personnes regarderont la même chose.

À l’inverse, ces images, gravées pour l’Histoire, du pape François face à une place Saint-Pierre déserte ont quelque chose de terrifiant.

J’ai effectivement ressenti un fort frisson de communion, de sympathie et d’amitié à la peine que doit avoir un homme comme François devant cette place vide. Mais ces images revêtiront un poids important et c’est lorsqu’il y a un manque que se creuse le désir de le combler.

Selon un dernier sondage, de moins en moins de Suisses croient au sens de Pâques ou en connaissent sa signification. Est-ce que la foi peut, en ce temps de crise, servir de valeur refuge?

Beaucoup de choses qui occupaient nos esprits se sont arrêtées. Et la source de la spiritualité se désencombre. Un certain nombre d’invitations à la prière nous sont lancées, qui ne viennent pas de pratiquants réguliers.

N’est-ce pas triste qu’il faille une pandémie pour cela?

La notion du «revenir à Dieu» est très présente dans la religion chrétienne et si les circonstances sont dramatiques, je ne peux que me réjouir que des gens reprennent ce chemin. Ce qui est triste, c’est d’oublier Dieu lorsque tout va bien et de ne lui conférer qu’un rôle de paratonnerre utilitariste.

Beaucoup d’espoir est placé dans la science pour sortir de cette crise. La foi peut-elle apporter d’autres réponses?

Il n’y a pas lieu d’opposer foi et science. Tout est lié. Les chercheurs honnêtes collaborent à faire grandir l’être humain et l’humanité. C’est au cœur du projet de Dieu qui a créé l’homme.

Et que l’Église peut-elle apprendre de cette crise?

L’Église n’est pas séparée du reste du monde, mais elle est dans une période où elle cherche à se renouveler. Et peut-être que ce n’est pas dans la structure que nous devons travailler mais dans l’attention à toute personne, pour être au plus proche d’un renouvellement le plus juste.