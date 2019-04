Cara Delevingne, la muse moderne que tous s’arrachent

À 26 ans, Cara Delevingne incarne une féminité en constante mutation. Atypique avec sa paire de sourcils broussailleux – dont la densité est devenue l’un des canons de beauté des années 2010 – sa moue angélique au rictus diablotin et son look androgyne, elle est désormais l’emblème de la génération millennials. Depuis qu’elle s’est illustrée au cinéma dans le space opéra «Valérian et la cité des mille planètes», de Luc Besson, on jurerait qu’elle est interstellaire! Cette fille-là vient d’ailleurs.

Contre vents et clichés

Sa beauté a quelque chose d’incontrôlable, de mouvant. Cheveux rasés, courts ou longs, d’un blond caméléon, parfois tressés en half-Mohawk, elle a joué avec les normes de la féminité. C’est son visage, ovale de chérubin, illuminé par des yeux de chat vert céladon, dont chaque paillette est une énigme, qui est une source d’inspiration pour les photographes de mode, les marchands de beauté, la culture pop et les réalisateurs de cinéma. C’est sûr, il y a un «mystère Cara».

Découverte à l’âge de 15 ans par la fondatrice de l’agence de mannequins londonienne Storm, Sarah Doukas, Miss Delevingne ne ressemble à personne. De ses racines aristocrates – elle a été élevée dans les quartiers coquets de Belgravia, à Londres – elle allie un port altier à une démarche nonchalante de bad boy qu’elle assume totalement. Elle se définit elle-même comme un «garçon manqué», s’affichant souvent en dehors des défilés en total look sportswear, baskets aux pieds et capuchon sur la tête.

On ne peut pas l’enfermer dans des clichés: elle leur tord le cou. «Je vois Cara de façon plurielle, il est impossible de la mettre dans une cage», confie son ami, le musicien et styliste Pharrell Williams, au magazine «Madame Figaro». «Dans un clip, à l’écran ou sur un catwalk, elle a cette capacité de plonger dans un personnage différent à chaque fois», affirme-t-il. D’où sa carrière très éclectique. Quand, en 2015, elle décide de s’éloigner des podiums, jugeant le monde de la mode trop «capricieux», et se confie dans un roman «Mirror, mirror» où elle décortique les angoisses adolescentes, elle s’essaie avec succès au cinéma. Là aussi, celle qui a pris des cours de théâtre quand elle n’était qu’une enfant ne joue pas les potiches: d’un double rôle de sirènes jumelles dans le féerique «Pan», elle passe allègrement à celui d’une sorcière enchanteresse dans «Suicide Squad», puis devient agente spatio-temporelle dans «Valérian».

Même si elle est de plus en plus demandée sur tous les écrans – elle interprète une fée dans la série «Carnival Row» pour Amazon – Cara n’a pas délaissé le catwalk. Le 21 février, deux jours après la mort de son cher Karl Lagerfeld, elle défilait pour Prada à la Fashion Week à Milan. Depuis 2017, elle a conquis la maison de haute couture Dior avec sa beauté moderne. Cette année, la voilà donc nouvelle égérie de sa palette de rouges à lèvres, d’un carmin à la fois sensuel et insolent.

Sexuellement fluide et sans tabou

En fille bien ancrée dans son temps, Cara Delevingne promeut la confiance en soi: une self-seduction, comme elle affirme dans «Grazia». D’ailleurs l’«empowering», le fait d’augmenter son pouvoir en tant que femme, est une notion qui lui tient à cœur. Pas de doute, la top model incendiaire sait qu’en tant qu’influenceuse, sa voix compte double. Et elle ne manque pas d’audace pour parler sexe. Celle qui sort depuis mai 2018 avec l’actrice Ashley Benson, héroïne de la série «Pretty Little Liars», se définit comme «sexuellement fluide», c’est-à-dire bi. «C’est drôle, je suis très soumise avec les hommes, mais avec les femmes, je suis tout le contraire», a-t-elle déclaré jeudi dernier dans le podcast «What’s The Tee». «En fait, je suis très bonne pour donner de l’amour et pas pour en recevoir. Alors j’aime procurer du plaisir à ma partenaire.» Pour elle, les relations entre les sexes sont passionnantes: «C’est simple, aujourd’hui je préfère ne plus aller en boîte de nuit et avoir des relations sexuelles.» Cara Delevingne est-elle arrivée à un certain âge de raison?

