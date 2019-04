«C’est fou comme mon père était beau»

S’il est une personne au monde qui connaît parfaitement Franz Weber et peut en parler, c’est bien sa fille, Vera, qui travaille avec lui depuis 1999 et dirige depuis cinq ans la fondation créée par son père. Elle a, au moment d’évoquer la vie et la carrière de cet homme hors norme, un avantage incontestable: elle l’a connu en étant bébé, enfant, adolescente, jeune femme. Elle est passée de l’admiration totale et inconditionnelle à la contestation à peine autorisée, puis à la lucidité qui lui permet, aujourd’hui, quelques jours après la mort du lion à la crinière sublime, de parler de lui avec amour mais aussi avec ce ton de vérité qui est comme un salut doux-amer à un père aussi insupportable qu’admirable, aussi absent que présent.

Hier à Berne, dans les bureaux que la Fondation occupe au bord de l’Aar depuis un an, Vera Weber a pris plaisir à regarder avec nous des photographies qui racontent la vie extraordinaire, foisonnante, pleine d’impatience et de culot, de victoires et de défaites, de foi et de coups de gueule, de ce héros infatigable. Elle est attendrissante, quand elle avoue, avec un sourire un peu mélancolique: «J’ai aussi un sale caractère, mais j’essaie de le dompter, et une chose est sûre, une femme qui a un sale caractère, on la supportera moins facilement qu’un homme, on lui collera très vite une étiquette de folle hystérique. Mais peu importe cela, ce qui compte, c’est le résultat, homme ou femme je ne vois pas la différence et je suis toujours étonnée qu’on les sépare ainsi. L’important, c’est la conviction, l’envie de mener une idée, un projet, une campagne.» Derrière les confidences de Vera fille de Franz, il y a toute la solidité d’une femme bien décidée à donner de l’ampleur à ce qu’elle a commencé il y a longtemps auprès de Franz Weber. «J’ai la conviction écologiste, à 150%, je suis là et je continue.» Oui, Vera est là. Et les animaux, la nature, les paysages, peuvent être heureux de se savoir soutenus par une femme qui a su à la fois tenir tête à Franz Weber et beaucoup apprendre de lui.

Judith

«Il a rencontré ma mère en 1971 à Sempach au cours de la campagne contre l’autoroute. Elle passait quelques jours de vacances chez des fermiers amis de ses parents qui étaient, eux aussi, contre l’autoroute. Elle avait appris que le grand écologiste – elle-même l’était, elle signait des articles dans des journaux – venait parler ici, et elle est allée l’écouter.» Vera affirme: «Ils devaient se rencontrer, sans ma mère, mon père n’aurait jamais pu faire autant de choses ni être celui qu’il a été. Elle a été sa compagne de stratégies, de conception des campagnes, elle a assuré l’administration, la rédaction des textes, ils ont toujours tout discuté et travaillé ensemble. Un partenariat parfait et efficace.» À demi-mot, en quelques regards clairs, Vera laisse comprendre que ça n’a jamais été simple pour Judith, sa maman. Elle se souvient d’avoir toujours entendu son père «gueuler», soit dans le poste de télé, soit à la maison. Elle rit puis, avec dans les yeux plein d’amour pour Judith: «Ma mère a eu du mérite de rester. Et sans elle peut-être que tout se serait effondré.»

1976

Sourire sur les lèvres de Vera Weber en se voyant minuscule auprès de deux géants: son père et Cyril le saint-bernard. «Nous sommes en 1976, en pleine campagne contre la chasse aux bébés phoques. Les petits ronds, ce sont des médailles en alu légères, faites pour les JO de Montréal. Mon père avait établi un lien, pour avoir bonne audience, entre les deux événements. Du genre, vous avez les JO, laissez les bébés phoques tranquilles.» La photographie est prise à la Colline à Territet, en dessus de l’hôtel Mont Fleuri, à la lisière de la forêt, où habite alors la petite famille Weber. Vera explique: «Je suis née là, c’était merveilleux, nous partions tous les jours en balade nous imprégner de nature. On me racontait que Sissi, à son époque, logeait au Grand Hôtel et se promenait ici à cheval. C’était très romantique. Pour rejoindre Franz, deux ans, trois ans plus tôt, ma mère avait laissé toute sa vie derrière elle, sauf… le chien, que j’adorais, ses deux chats, et sa petite voiture rouge! C’est le temps d’une certaine insouciance, j’étais le centre du monde pour mes parents. Ma mère, jusque-là, n’avait pas voulu d’enfant. Mais elle m’a confié avoir cédé au désir de Franz d’être papa. Elle s’était dit: avec cet homme-là, oui!»

1976

«L’autre jour j’ai annoncé à Philippe Roch - réd: ancien directeur du WWF et de l’Office fédéral de l’environnement - le décès de mon père, et il m’a dit j’espère que les médias ne vont pas ressortir cette photo de Verbier, de la lutte contre l’héliport, il y a d’autres choses à montrer!» Vera explique: «Mon père n’était pas du tout bagarreur, les mots, les phrases, les déclarations fortes, oui, il pouvait être virulent, dur et agressif par la parole, colérique, mais jamais physiquement. Il avait horreur de la bagarre. Cette image qu’on a tellement vue ne raconte pas qui il était.»

1977

«Il est beau, c’est fou comme il est beau. Mon père a toujours été un esthète, jusqu’à sa mort. Toujours habillé en costard, dès le lever. Je ne sais pas s’il a joué de sa beauté, il a plutôt su se mettre en scène. Et sans le charisme, la beauté n’aurait servi à rien. Il n’avait peur de rien. Je lui ressemble, je n’ai pas peur. La seule chose que je crains, c’est de ne pas être à la hauteur. Il ne m’a pas mise en confiance, il ne voulait pas qu’on prenne sa place. Petite, je vénérais mon père, je l’adorais, j’étais triste quand il partait. Il y avait entre lui et moi une connexion extrêmement forte. Mais… il aurait préféré que je reste toujours une petite fille. Cela a commencé pour lui à devenir moins idéal quand je me suis mise à poser des questions désagréables. La grosse différence entre mon père et moi : il était un solitaire, alors que moi j’aime collaborer quand ça a du sens. Des fois il faut être seul, mais en principe, j’aime travailler avec les autres. Je suis restée dans ses parages, avec lui, parce que la cause était plus forte que l’agacement face à lui. Ces dernières années, il est redevenu mon père, tellement doux, sans sa mémoire et diminué, mais doux, gentil. Le père de la première photo.»

1979

Vera regarde longuement l’image qu’elle connaît bien. «Là, c’est le cri de rage face à l’horreur de la chasse aux phoques. Petite, j’ai vu les images des phoques, je faisais partie de l’équipe, on ne me cachait rien. Je suis allée pour la première fois en 2006 sur la banquise à sa place – il avait une pneumonie – avec des équipes de télévision. Avant de partir, je cherchais des habits d’hiver dans les tiroirs de la maison, et je suis tombée sur ce bonnet, le sien et je l’ai porté là-bas. Dans le Labrador et à Terre Neuve, mon père n’a pas d’amis. Brigitte Bardot non plus. En hommage à mon père, elle a dit qu’il a été l’homme de sa vie, je comprends tout à fait ce qu’elle veut dire. Cela me touche énormément. Parce qu’il a changé sa vie. Elle a fait tellement pour la cause animale, elle est courageuse et intelligente, je la respecte immensément.»

1987

«Ce jour-là, c’était génial. Sept heures du matin, on frappe à la porte. Mon père hurle, je me suis levée, il remonte, il dit à maman de se lever et d’appeler tous les journaux. Ils ont passé une heure à appeler toute la presse suisse. Venez, quelque chose arrive! Et les journalistes sont venus de partout. Mon père était prudent, vigilant, il était méfiant, animal sauvage sur ses gardes. Voyant ces policiers débarquer, il a transformé l’incident en un spectacle exceptionnel, et c’était l’été, il n’y avait pas grand-chose pour la presse à se mettre sous la dent. Là, je crois que j’ai eu peur pour lui, que son cœur lâche, j’avais douze ans, et toute cette colère, cette tension qui nous enveloppaient. Il a été embarqué dans le panier à salade, il n’a pas parlé dit un mot devant le juge de paix, et quand les policiers ont voulu le ramener chez lui, il a dit non, et il est rentré avec un journaliste.»

2012

«J’ai préparé toute la campagne avec mon équipe, c’est moi qui ai mis sur pied la stratégie, internet, la conception visuelle. À cette époque, il est déjà diminué. Je pense que nous avons gagné parce qu’il n’est pas apparu, sauf ce premier jour, donc qu’il n’a pas fait peur. » Franz Weber a-t-il félicité sa fille pour la victoire? Vera soupire : «Non! Il a dit que s’il avait participé à la campagne, le résultat aurait été meilleur!» Sacré Franz, ego inusable, éternel, insupportable. Une victime, Vera? «Non, au bout du compte quand je regarde derrière moi, je me dis que j’avais besoin de ça pour être préparée. Il faut être solide pour être la fille de Franz Weber. Cela prépare à la vie, à la suite, aux difficultés. C’était mon père : mardi, je l’ai quitté vers 20 heures. Il m’avait caressé la joue tout doucement, j’en garde encore la sensation agréable. Vers 21h30 on m’appelait pour me dire qu’il était parti. Juste avant de fermer la porte de sa chambre, je lui avais dit tu ne vas pas claquer, hein! Et il m’avait répondu non. J’avais dit je reviens demain matin. Et il m’a dit bien. Son dernier mot.»

2014

Vera réfléchit longuement. Comme si elle pensait que cette intitiative sur Lavaux avait été celle de trop, car perdue d’avance. «C’est une image où on voit que je suis en train de prendre la relève, avec ma mère. Ma mère est tout pour moi, elle habite chez moi, elle a très envie de vivre. Vous savez, elle a beaucoup peint, écrit, c’est une artiste, elle rédige en ce moment un livre sur sa vie avec Franz.» Vera en revient à son père : «Je vis une situation irréelle, une tristesse profonde, avec sa mort j’ai eu tellement le sentiment qu’on piétinait mon cœur. Quand on a envoyé la nouvelle aux médias, c’était fou. On a pressé sur le bouton et en vingt minutes l’internet était plein de cette nouvelle. J’essaie d’analyser ce que je ressens au fond de moi face à l’omniprésence de sa mort, comme si j’étais dans un film. C’est tellement immense. Quand mon oncle est mort, ça nous appartenait, là ça ne m’appartient plus.»

(Le Matin Dimanche)