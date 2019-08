«C’est comme si la justice excusait celui qui a assassiné ma maman»

«Il y a toutes les informations pour arriver à la conclusion qu’il est au moins partiellement responsable de ce double assassinat, comme n’importe quel tueur – quel que soit son dysfonctionnement psychique…» Léo, 22 ans, a accepté de s’exprimer publiquement pour la première fois depuis le bain de sang dont sa mère Natacha Steck et le compagnon de cette Vaudoise de 39 ans ont été victimes. Le crime s’était déroulé une fin d’après-midi de septembre 2016, dans l’appartement d’Yverdon où la trentenaire vivait depuis un an. À l’origine de cette folie meurtrière: son voisin du dessus, Esteban* (25 ans). Un fumeur de cannabis solitaire, introverti et dépressif, mais sans antécédent de violence.

Alors qu’il venait de rentrer du travail, cet installateur sanitaire s’est armé d’un couteau de cuisine et a asséné 57 coups de lame, dont 15 ont causé des plaies profondes. D’abord sur l’ami de sa voisine, qui lui a ouvert la porte. Puis à 32 reprises sur celle qui était «plus qu’une maman» pour Léo: «Ma confidente, ma meilleure amie.» Cet apprenti maçon n’a pas souhaité assister au procès de l’assassin, jugé au début de cette semaine devant le Tribunal criminel du Nord vaudois. «C’était une sorte de protection pour moi, sachant que suite aux faits, j’ai dû m’y reprendre à trois fois pour passer ma première année d’apprentissage… Mais j’ai pris connaissance des comptes rendus d’audience dans la presse et j’avais un mauvais pressentiment par rapport au verdict qui allait être rendu, si bien que je me suis senti obligé d’assister à la lecture du jugement, jeudi.» Et de se retrouver pour la première fois face à Esteban. «Je n’ai pas réussi à dévier mon regard pour affronter le sien.»

«En pilotage automatique»

Le jeune homme a été littéralement assommé en apprenant que les cinq juges ont formellement acquitté le tueur, conformément aux réquisitions faites mardi par le premier procureur, Christian Maire. Et surtout aux conclusions du chef de l’antenne yverdonnoise du Département psychiatrie du CHUV, lequel avait été chargé de dresser le profil psychique de l’installateur sanitaire. L’expert a estimé que l’assassin a «fonctionné comme un robot, en pilotage automatique» lors des faits, momentanément déconnecté de la réalité. Une psychose synonyme, à ses yeux, d’irresponsabilité pénale. Ce qui se traduit par un placement en institution thérapeutique fermée, et une libération une fois soigné. En lieu et place d’une peine de 10 à 20 ans de prison assortie d’un traitement ambulatoire.

Ce cas de figure est rarissime pour un auteur d’homicide qui n’a pas agi sous l’influence de substances, de type surmédication ou drogues. Problème: pour le second spécialiste mandaté par la justice, un praticien jurassien, la marge de manœuvre d’Esteban – soit la capacité à modifier son comportement – était certes amoindrie, mais pas inexistante. Si bien qu’une condamnation usuelle à une incarcération de longue durée comprenant une réduction de peine pour responsabilité restreinte aurait dû s’imposer. Les deux psychiatres s’accordent en revanche à dire qu’il y a un risque de récidive, et que le tueur avait développé des idées délirantes au sujet de Natacha Steck, persuadé qu’elle voulait lui nuire en étant bruyante au quotidien ou en s’introduisant dans son appartement à son insu pour s’en prendre à son chat.

Des œufs contre la fenêtre

«Ma mère me disait qu’il y avait eu des différends avec son voisin à cause du bruit. Elle m’a montré des photos d’œufs qui avaient été jetés contre sa fenêtre quand elle mettait de la musique fort, le matin, reprend Léo. Ça s’est intensifié dans les derniers mois. Courant septembre, elle n’osait plus se promener seule, il fallait l’accompagner pour faire ses courses…» L’apprenti maçon se dit attristé et symboliquement blessé par la décision de la Cour: «C’est un peu comme si la justice excusait celui qui a tué ma maman.» «Son attitude, sur le moment, avant comme après: tout mène à dire que l’accusé était conscient de ce qu’il faisait», abonde Me Xavier Company, conseil du plaignant aux côtés de Me Gloria Capt.

Les parents du compagnon de Natacha Steck n’en pensent pas moins. «Un verdict de culpabilité aurait été symboliquement important pour mes clients, réagit leur conseil, Me Stéfanie Brun Poggi. Cela aurait signifié qu’il était au moins en partie responsable de ses actes. Car avec ce jugement, le tribunal dit en substance qu’il n’y a pas de coupable au sens pénal.»

*Prénom d’emprunt