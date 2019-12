Berne s’attaque aux pesticides qui empoisonnent les ruisseaux

L’avenir de l’agriculture suisse dépend-il de truites congelées dans les frigos de l’Université de Berne ? Durant deux semaines, cet automne, quelque 900 jeunes poissons ont été exposés à un cocktail de pesticides dilués, censé simuler les conditions qui règnent dans les ruisseaux helvétiques. C’est la première fois que l’effet des produits phytosanitaires sur la faune aquatique est testé à cette échelle en Suisse.

But de l’expérience : comprendre quel rôle les pesticides jouent dans le «recul de 50% des truites dans les rivières du plateau depuis 20 ans», explique le professeur Helmut Segner, qui conduit cette étude. Un déclin que les scientifiques attribuent au réchauffement des eaux, aux parasites et aux pollutions chimiques qui affaiblissent et désorientent les poissons.

Un poison puissant



Le cocktail dans lequel ont nagé les truites comprenait un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes. Dérivés d’une jolie fleur ressemblant à une marguerite, ils tuent par contact, en bloquant le système nerveux des insectes. Les pyréthrinoïdes sont «considérés comme les plus toxiques des produits phytosanitaires», écrit le laboratoire fédéral Eawag sur son site internet.

«Même à des concentrations homéopathiques, ces pesticides ont un effet sur beaucoup d’organismes qui ne devraient pas être touchés, poissons, insectes, invertébrés», souligne Inge Werner du Centre Ecotox, un laboratoire rattaché à l’Eawag et à l’EPFL. Deux dixièmes de milliardième de gramme par litre d’eau suffisent à anéantir les gammares, petits crustacés qui peuplent les ruisseaux.

Des chercheuses du centre Ecotox prélèvent des sédiments dans le Bainoz (FR).

Réexamen ciblé



Aujourd’hui, l’emploi des pyréthrinoïdes fait l’objet d’un bras de fer à l’issue incertaine. Sous pressions de deux initiatives populaires qui visent à bannir les pesticides, Guy Parmelin s’est engagé à interdire les «mauvais produits phytosanitaires», ceux dont la science aurait prouvé la nocivité. C’est ce qui est arrivé il y a 10 jours avec le fongicide chlorothalonil, qui sera interdit dès le 1er janvier.

Désormais, c’est au tour des pyréthrinoïdes d’être sur la sellette. Pour la première fois, l’Office fédéral de l’agriculture confirme mener un «réexamen ciblé» sur six de ces substances. Il pourrait conduire à limiter leur utilisation, voire à les interdire complètement.

«L’évaluation est en cours, l’analyse des résultats également », indique Olivier Félix, responsable de l’évaluation des pesticides au sein de l’OFAG. Selon lui, le réexamen concerne notamment la lambda-cyhalothrine – l’insecticide dans lequel ont nagé les truites de l’Université de Berne –, la cyperméthrine, la deltaméthrine et l’etofenprox. Ces molécules sont vaporisées sur des récoltes aussi diverses que le colza, la betterave, les fruits et légumes et même les troncs d’arbres qui sèchent en forêt après leur abattage.

«On se faisait du souci»



C’est la deuxième fois en quelques années que les pyréthrinoïdes sont ainsi passés au crible. Entre 2013 et 2015, les six mêmes produits avaient subi un premier réexamen, avant que leur autorisation soit prolongée par l’Office fédéral de l’agriculture. A l’époque, il s’agissait de limiter le risque que ces pesticides polluent les cours d’eau en se dispersant dans l’air lors de leur épandage, ce qu’on appelle la dérive. Cette fois, c’est le risque de ruissellement depuis les sols vers les rivières en cas de fortes précipitations qui est examiné, suite à de nouvelles mesures de protection des eaux prises en 2018.

Pourquoi n’avoir pas réagi plus tôt? Après tout, l’extrême toxicité des pyréthrinoïdes inquiète les scientifiques depuis des décennies. «On se faisait déjà du souci au sujet de ces produits au début des années 2000, raconte Inge Werner, qui étudiait alors les effets de ces pesticides aux Etats-Unis. Mais l’argument qu’on entendait tout le temps, c’était que les concentrations étaient trop faibles pour poser un vrai problème.» Les pyréthrinoïdes sont aussi très peu solubles dans l’eau et le risque de ruissellement semblait réduit.

A Berne, les dangers des pyréthrinoïdes ont été mis en lumière par le réexamen de 2013-2015. Les six substances testées alors n’ont d’ailleurs été autorisées de nouveau qu’avec des conditions drastiques. Les agriculteurs sont censés respecter des distances de sécurité allant de 20 à 100 mètres entre le lieu d’épandage et les cours d’eau.

Etudes en rafale

Mais depuis, la science a encore progressé. Des chimistes suisses ont développé des méthodes d’analyse assez fines pour déceler des doses infimes de pesticides dans les rivières. Les résultats de leurs travaux ont été publiés cet automne. Une rafale d’études réalisées par l’Eawag et le centre Ecotox, portant sur six ruisseaux du plateau, ont montré que cinq d’entre eux sont contaminés à des niveaux problématiques par des pesticides, en particulier les pyréthrinoïdes.

Le Bainoz, où des traces de pesticides ont été prélevées.

Parmi les sites étudiés se trouve le Bainoz, cours d’eau paradisiaque situé à la frontière entre le Nord vaudois et Fribourg. Selon le WWF, sa valeur écologique est exceptionnelle et l’on y trouve des truites, des castors et des salamandres. Mais dans le lit de la rivière se cachent aussi des tueurs silencieux – des traces de cyperméthrine et deltaméthrine, notamment. Les concentrations sont «préoccupantes», selon la chercheuse Carmen Casado Martinez, qui a prélevé des sédiments à cet endroit.

Pic de pollution



«On voit que les pyréthrinoïdes sont un problème pour les cours d’eau, surtout les petits», résume Christoph Moschet du laboratoire intercantonal de Schaffhouse. Dans les lacs, ils se diluent davantage, mais dans les ruisseaux, ils peuvent créer un pic de pollution lorsque les sols ruissellent après une forte pluie. Selon Christoph Moschet, les drainages qui évacuent les eaux des champs vers les rivières constituent «une source potentielle de contamination». De même que les jardins privés, les habitations et les dépôts de bois traités aux pyréthrinoïdes.

Face à ces nouvelles données, que va faire Berne ? L’Office fédéral de l’agriculture promet des «décisions» à l’issue du réexamen en cours des six pyréthrinoïdes. Elles pourraient intervenir dès 2020. Théoriquement, l’OFAG peut imposer des conditions d’utilisation encore plus strictes. Mais les distances de sécurité à respecter sont déjà si larges qu’il risque d’être difficile de les agrandir encore. Pour les scientifiques, le plus simple serait d’interdire purement et simplement les pyréthrinoïdes, comme le recommande l’institut Eawag dans une étude parue début novembre.

Le problème, c’est qu’après plusieurs autres interdictions, les agriculteurs suisses n’ont plus beaucoup d’insecticides à disposition. L’interdiction des néonicotinoïdes, considérés comme dangereux pour les abeilles, a permis le retour en force de certains ravageurs. Cette année, plusieurs cantons ont dû valider en urgence l’emploi de pyréthrinoïdes contre les altises, petits coléoptères mangeurs de colza. Entre sauver les truites et sauver les récoltes, il faudra peut-être choisir.