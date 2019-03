Art, place de jeu et nature sur ordonnance

Visites de musées au Québec

Histoire de réduire les douleurs chroniques, de stabiliser un diabète, de diminuer stress et anxiété ou encore d’améliorer un état dépressif, les médecins peuvent prescrire des médicaments. Ou, comme au Québec depuis novembre 2018, signer des… prescriptions muséales. En d’autres termes: envoyer leurs patients jusqu’à 50 fois par an au Musée des beaux-arts de Montréal – qui a accepté de jouer le jeu de la gratuité pour les malades munis d’une telle ordonnance.

Étonnant? Pas pour le Dr Hélène Boyer. Vice-présidente de l’association Médecins francophones du Canada et initiatrice de cette nouvelle offre thérapeutique, elle explique qu’une sortie culturelle influe, entre autres, sur les taux de cortisol et de sérotonine, deux hormones impliquées dans le bien-être et le ressenti de la douleur: «Il y a des preuves cliniques qui démontrent les bienfaits de l’art, et pas uniquement pour les problèmes de santé mentale. (…) Car c’est aussi efficace pour les diabétiques et pour les personnes atteintes de maladies chroniques!»

Japon et Écosse au grand air

Prescrit depuis les années 80 au Japon, dans une optique de «médecine complémentaire et préventive», le «shinrin-yoku», ou bain de forêt, est désormais une méthode reconnue ailleurs dans le monde. Notamment en Suisse, où de nombreux médecins le conseillent vivement. Sans toutefois rédiger d’ordonnance médicale, précise le Dr Séverine Oppliger, de la Société vaudoise de médecine. Contrairement aux généralistes ou aux psys écossais qui, depuis octobre 2018, envoient… balader leur patientèle via une «prescription nature».

Dans les faits, soutenus par le National Health Service Scotland (système de santé publique), les praticiens complètent, voire remplacent, les traitements médicamenteux par «90 minutes par jour au grand air» – moment durant lequel il s’agit de marcher, d’observer les oiseaux, de se rouler dans l’herbe, de se mettre au land art… Bref, de s’adonner à toutes sortes d’activités simples (et gratuites!) dont l’impact est scientifiquement prouvé sur la réduction du stress, de la pression artérielle, des symptômes du TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) ou de la sensation de douleur ainsi que sur le renforcement du système immunitaire, comme le dit, par exemple, le Dr Chloe Evans, qui a piloté ce projet sur les îles Shetland.

États-Unis: «Jouez, les petits!»

L’idée qu’un pédiatre prescrive à un enfant «des moments quotidiens pour s’amuser, seul ou avec ses copains, et si possible à l’extérieur» paraît étrange. C’est pourtant ce que font des praticiens étasuniens, qui suivent ainsi les recommandations émises en août 2018 par l’Académie américaine de pédiatrie (AAP). Une consigne qui s’explique par un bilan «inquiétant»: un vaste sondage a montré que 49% des bambins n’avaient pas «au moins une fois par jour» le loisir d’aller faire les fous dehors ni de jouer avec l’un de leurs parents – et ce, notamment en raison des occupations para et périscolaires (activités artistiques, sportives, etc.) organisées pour eux par papa-maman.

Pire encore: soumis à une pression scolaire croissante et à des injonctions parentales de «réussite», 30% ne sortent pas se défouler à la récré, trop occupés à réviser ou à rattraper des devoirs. Or, on le sait depuis longtemps, le jeu (en solo ou en société) est indispensable à leur bon développement psychosocial, note l’AAP. Et «manquer de ces espaces purement ludiques génère du stress et, à terme, peut conduire à des troubles du comportement potentiellement graves».

Danse à l’anglaise

Le tabac tue. Mais la solitude aussi. Partant de ce triste constat, des médecins britanniques ont commencé à signer des «prescriptions sociales». Concrètement, avec l’aval National Health Service (le système de santé publique), ils «ordonnent» à leurs patients de suivre des cours de danse de salon, de musique, de jardinage, de pâtisserie ou de peinture, entre autres, à des tarifs préférentiels et partiellement subventionnés.

L’idée-force de ces praticiens regroupés au sein de l’association Social Prescribing Network: sortir les gens de leur isolement en les poussant à pratiquer des activités de groupe est un stimulant physique autant que psychique. Grâce à quoi il devient possible de diminuer de manière parfois drastique leurs médications (antidépresseurs, analgésiques…).

«Beaucoup de dépressifs chroniques refusent les médicaments. Du coup, on les pousse à avoir des occupations qui leur permettent d’être en société»

Un vœu pieux? Pas pour le Dr Oppliger. Qui constate les effets bénéfiques de ce type de traitements «parallèles» et les «prescrit» également. «Beaucoup de dépressifs chroniques, par exemple, ne veulent pas de médicaments, note-t-elle. Du coup, on pousse ces gens-là à avoir des occupations qui leur permettent d’être en société – et il existe de nombreuses structures adaptées en Suisse romande. Quand on arrive à leur «vendre» la chose, quitte à les y obliger un peu, et qu’ils s’y mettent… cela fonctionne superbien et on voit clairement des résultats positifs!»

Pédaler en France

«Faire du vélo, nager, danser, faire de la gym, bref, bouger et voir du monde, c’est évidemment excellent pour la santé!» s’exclame le psychiatre Pierre Vallon, président de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie. Forts de cette certitude, et puisqu’ils en ont la possibilité depuis l’entrée en vigueur du décret «sport sur ordonnance», en mars 2017, les généralistes français ne se privent pas de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux personnes souffrant d’une affection de longue durée (ALD) – c’est-à-dire des gens atteints de diabète, d’une insuffisance cardiaque grave, d’un parkinson ou d’un alzheimer, de séquelles d’un AVC ou encore de cancer.

Pour l’heure, selon les premières estimations officielles, quelque 8500 patients bénéficient de ces prescriptions sportives – et d’une prise en charge financière totale ou partielle quand elle est nécessaire.

La Suisse cuisine…

Comme le rappellent en chœur le Dr Séverine Oppliger et le Dr Pierre Vallon, les médecins suisses ne font pas de prescriptions médicales «sociales», «nature» ou «culturelles». Ce qui ne les empêche pas de diriger leurs patients vers des activités «utiles» selon les pathologies à traiter ou à soulager. Qu’il s’agisse de problèmes psychiques ou physiques, ils les guideront vers la gym douce, le sport, la danse, le chant, l’art-thérapie. Ou vers l’un des cours de cuisine mis sur pied pour (ré)apprendre aux personnes atteintes d’obésité, de diabète ou de maladies cardiovasculaires à gérer leur alimentation et qui, selon les cas, sont soit subventionnés, soit pris en charge partiellement ou complètement par les assurances complémentaires (lire encadré). (Le Matin Dimanche)