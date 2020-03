Alain Berset: «Un ministre de la Santé doit dire les choses telles qu’elles sont»

Il nous serre la main tout en demandant si cela ne nous dérange pas. Serein, mais aussi conscient qu’il vient de prendre une décision parmi les plus impopulaires. Le conseiller fédéral se livre dans ces moments de crise.

Pendant des jours, vous avez été attaqué sur votre inaction face au coronavirus. Ça vous a vexé et alors vous avez pris une mesure choc?

S’il y a eu beaucoup de critiques avant que nous prenions cette décision, nous savions aussi très bien qu’il y en aurait tout autant après. L’intérêt public prime à nos yeux. Le but est de mettre en œuvre au moment adéquat des mesures proportionnées qui soient efficaces.

Êtes-vous conscient d’avoir pris une décision historique pour la Suisse?

Ce qui a été historique, si on veut utiliser ce terme, c’est l’adoption en 2013 d’une loi sur les épidémies qui donne des compétences à la Confédération en cas de situation particulière. Mais bien sûr, c’est la première fois qu’elles sont mises en pratique.

Cette décision touche le quotidien de tout le monde. Était-ce la plus difficile à prendre de votre carrière?

Elle n’était pas facile à prendre mais ne tombe pas non plus du ciel. Il y a eu une évolution. Nous l’avons mûrie longuement, en concertation avec de nombreux acteurs du domaine de la santé et avec les Cantons. Cette mesure était sur notre radar depuis longtemps. Et lorsque arrive le moment adéquat, où la mesure paraît proportionnée et efficace, alors il faut l’enclencher.

Ça sert à quoi un ministre de la Santé en temps de crise?

La chose la plus importante est d’agir de manière proportionnée et au bon moment. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi être transparent et dire les choses telles qu’elles sont. Pendant cinq à six semaines, le coronavirus paraissait loin. Puis il est arrivé à nos portes, en Italie, et tout à coup, cela nous concernait directement. Communiquer ouvertement et gérer des crises font partie de mon travail. J’ai senti des attentes dans la population et de la part des Cantons. Après les annulations spontanées de manifestations, un besoin de clarté est apparu. Sur la base des connaissances que nous avons, nous avons cherché à dire les choses comme elles sont. Il n’y a pas de raison de s’alarmer. Il faut simplement agir avec calme et détermination. Une restriction des grandes manifestations pendant deux semaines, pour la santé publique, nous paraît adéquate. Je suis d’ailleurs très heureux du soutien des Cantons.

Vous rendez-vous compte que votre annonce rassure tout en faisant peur? Qu’elle est ambivalente?

Non, je crois qu’elle montre surtout que nous prenons la situation très au sérieux. Pratiquer la politique de l’autruche pour ne pas faire paniquer les gens ne contribue pas à rassurer. Et être dans l’hyperaction ou prendre des mesures uniquement symboliques non plus. Par contre, la transparence et la sérénité face à la situation et à l’action peuvent vraiment aider.

On compte aussi sur les citoyens. Vous-même, combien de fois vous lavez-vous les mains en plus qu’avant?

Comme je rencontre beaucoup de monde, je me suis toujours très souvent lavé les mains. Aussi parce que je pourrais moi-même être un vecteur de grippe saisonnière, raison pour laquelle je me suis toujours vacciné depuis mon entrée au Conseil fédéral. Mais c’est vrai que j’y suis encore un peu plus attentif maintenant.

Recommandez-vous aux Suisses d’arrêter de faire la bise?

Lorsqu’on sait que la distanciation sociale est la meilleure manière d’éviter la propagation du virus, c’est une mesure qu’il faut sérieusement envisager. Sans oublier les autres règles d’hygiène: se laver les mains régulièrement, tousser dans le creux du coude et rester à la maison en cas de fièvre et de toux.

Vous privez les gens de leurs loisirs et demain ils retourneront au boulot dans des trains et des lieux de travail bondés. Il y a deux poids deux mesures?

Je ne crois pas. Les situations ne sont pas identiques. Au travail, il est plus facile d’identifier les personnes avec qui vous avec des contacts, et donc vous pouvez contrôler la chaîne de transmission de la maladie. Ce qui n’est pas le cas dans un concert de plus de 1000 personnes. Le risque d’être contaminé intervient en outre si vous avez passé au moins quinze minutes à une distance de moins de 2 mètres avec une personne porteuse du virus. Dans un train, vous avez la chance d’appliquer des mesures d’hygiène élémentaires. Et si le fait d’interdire pendant deux semaines les grandes manifestations est parfois considéré comme une attaque à la sphère privée, que signifierait le fait de fermer les trains?

Donc vous ne l’envisagez pas?

Nous sommes passés d’une situation normale à une situation particulière. Mais des gradations restent possibles en fonction de l’évolution de la situation. Fermer les transports publics ou les écoles serait encore une tout autre étape par rapport à la situation que nous connaissons aujourd’hui. Il faut veiller à la proportionnalité des mesures.

Est-ce que vous comprenez la colère et le dépit des gens qui doivent renoncer à leur manifestation préférée ou perdre des milliers de francs?

Évidemment que je les comprends et je regrette aussi à titre personnel de ne pas pouvoir participer à des événements que j’ai tous visités. On peut parler des Brandons de Payerne, une manifestation historique à 15 kilomètres de chez moi, ou encore au Carnaval de Bâle et au Salon de l’automobile. Mais pour le Conseil fédéral, la santé de la population a la priorité.

Des secteurs demandent déjà de l’aide: foires, tourisme, culture. Êtes-vous prêts à un soutien extraordinaire?

La loi sur les épidémies ne le prévoit pas. Limiter les grandes manifestations a des conséquences pour les organisateurs, j’en suis conscient. Mais si l’on ne fait rien, les conséquences économiques pourraient être bien plus importantes. On l’a vu en Italie: plus vous attendez, plus les mesures sont dures. La décision du Conseil fédéral n’a pas que des aspects négatifs: elle leur amène aussi de la clarté.

Vous n’avez pas vraiment répondu. Peut-on envisager des aides sectorielles extraordinaires?

Non, mais la Confédération peut indemniser des personnes dans des cas de rigueur pour autant que le dommage subi ne soit pas couvert autrement. Et je note que nous n’avons pas créé le problème mais essayons de le contenir.

Quelles mesures envisagez-vous s’il y a cent fois plus de cas la semaine prochaine?

Le nombre de cas n’est pas la question centrale. Nous savons comment les traiter et nous avons la capacité à le faire. Ce qui est décisif, c’est de contenir l’évolution de l’épidémie. C’est pour cette raison que nous nous concentrons sur les grandes manifestations. Nous essayons de garder la connaissance des chaînes d’infection. C’est très difficile et nous avons dû constater que ce n’est plus le cas dans le nord de l’Italie ou dans certaines régions d’Allemagne.

Alors si nous perdons la chaîne de transmission, que se passera-t-il?

Nous ne savons pas comment l’épidémie va évoluer précisément et nous devons rester extrêmement modestes face à la situation. Il y aura plus de cas, c’est clair. Et ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être plus après-demain. L’important, je le répète, est de suivre la situation jour par jour et de prendre au bon moment des mesures proportionnées et efficaces.