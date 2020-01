Affluence record dans les stations de ski

Soleil et sourire en montagne! «La fréquentation est la meilleure de tous les temps pour les fêtes de fin d’année», se réjouit Sébastien Travelletti, président du conseil d’administration de Télé Anzère (VS). Le 30 décembre, on a compté plus de 5700 clients dans sa station et le record précédent (4800) a été battu quatre fois. Selon Pascal Bourquin, directeur des remontées mécaniques de Grimentz­Zinal (VS), la situation est bonne partout en altitude. Il annonce pour sa part une progression de 4% par rapport à l’an dernier.

À Nax (VS), le record de 1920 clients datant de février 2019 a été soufflé. «Nous l’avons dépassé le 28 décembre, avec 2058 personnes, puis le 2 janvier avec 1936», précise le président de Télé Mont-Noble, Fred Pont. La station fonctionne à 99% sans canons. Il est pourtant déjà arrivé qu’elle ne puisse pas ouvrir avant janvier. Rien de tel cette fois. Au 31 décembre, la fréquentation avait doublé par rapport à la saison passée. Ce samedi, le quotidien «24 heures» annonçait encore des records dans les Alpes vaudoises. Jeudi, Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets a vu affluer pas moins de 16'500 clients. Et TéléLeysin - col des Mosses - La Lécherette 9500 personnes.

«Même pour une heure»

Les stations évoquent la météo idéale, l’enneigement faible dans les Préalpes fribourgeoises, ainsi que le Magic Pass. Selon Sébastien Travelletti, qui est aussi cofondateur de cet abonnement, 90% des hausses à Anzère y sont liées. «C’est grâce à ça que nous établissons des records, car la capacité d’accueil dans la station est limitée.» Pascal Bourquin renchérit: «C’est comme un abonnement de fitness. Vous allez skier plus souvent, même pour une heure.»

À Verbier (VS), qui n’est pas membre du Magic Pass, la satisfaction est toutefois de mise. Durant les Fêtes, on y a vu plus de 20'000 skieurs par jour. Et si les statistiques définitives ne sont pas disponibles, Laurent Vaucher, CEO de Téléverbier, assure que «les réservations étaient superbonnes et nous avons par la suite eu des conditions idéales avec toutes les pistes ouvertes et un ensoleillement parfait». Pascal Bergero, directeur de Télé Champéry - Les Crosets (VS) et de Portes du Soleil Suisse est lui aussi satisfait: «Il y a longtemps que nous n’avions pas eu une telle affluence. La hausse est significative même si en valeurs absolues nous avons déjà fait mieux.»

Ces flux ont d’autres conséquences. Entre les caisses et le départ des installations, il y a parfois eu des files. «Mais une fois en haut, le débit est parfait et il y a de la place pour skier», promet Fred Pont. Et Sébastien Travelletti de rappeler que l’attente était plus conséquente il y a une vingtaine d’années. Autre exemple, au bas du domaine skiable de Grimentz-Zinal, on a ouvert des parkings utilisés d’habitude en été. Les stations comptent maintenant sur les week-ends pour faire le plein jusqu’aux vacances de février. Sébastien Travelletti est prudent: la période de fin d’année assure entre 20 et 25% de sa saison. Il préfère attendre la fin pour tirer des bilans. «Il faut rester humble, confirme Fred Pont. Si les week-ends sont mauvais, on peut vite perdre… Il y a une part de chance là-dedans.»