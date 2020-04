10 livres que lisent les athlètes romands

Justine Mettraux, navigatrice

«J’aime beaucoup Laurent Gaudé. Il a une écriture très poétique et nous fait entrer dans des univers antiques, à la limite du fantastique. En compétition, je n’ai pas l’occasion de lire. Dès que tu as un peu de temps sur le bateau, tu en profites pour te reposer ou manger. Mais plus jeune, j’ai fait des croisières en voilier et la mer invite à l’évasion. Aujourd’hui, je lis chez moi ou dans le train, durant les trajets entre la Bretagne et Genève. J’ai toujours un bouquin.»

À LIRE «La mort du roi Tsongor», de Laurent Gaudé



Joël Genazzi, hockeyeur

«Ce livre permet de comprendre la culture de la gagne qui anime l’équipe néo-zélandaise de rugby: les fameux All Blacks. Ces leçons de leadership sont très inspirantes, notamment pour les sports collectifs. Ville (ndlr: Peltonen, ex-entraîneur du LHC) avait recommandé cette lecture à plusieurs d’entre nous. Il y a notamment cette idée que le maillot, où les noms ne sont pas inscrits chez les All Blacks, est plus important que les joueurs.»

À LIRE «Les secrets des All Blacks», de James Kerr

Alexia Rol, basketteuse

«C’est le dernier livre que j’ai lu. Je viens de le terminer. On y suit l’histoire en parallèle de deux personnages qui vont finir par se croiser. Je me suis accrochée à eux. J’ai besoin d’être touchée par leur personnalité. Même si je ne suis pas une grande lectrice, j’aime bien lire quand j’ai du temps libre, notamment en été. C’est plus compliqué durant la saison. J’achète surtout des livres qui me détendent, qui me permettent d’être de bonne humeur après la dernière page.»

À LIRE «Dans le murmure des feuilles qui dansent», d’Agnès Ledig

Stefan Küng, cycliste

«Sur les courses, j’emporte toujours un livre avec moi, de même que le «National Geographic». J’adore lire. En ce moment, je lis, ou plutôt j’essaie de lire un ouvrage sur la vie de Benito Mussolini. On suit sa jeunesse jusqu’à son arrivée au pouvoir en Italie, ce qu’il a vécu et comment il est devenu le «Duce». C’est un chapitre de l’histoire que je ne connaissais pas du tout. En voyant ce livre à la librairie, je me suis dit que c’était l’occasion de s’y plonger.»

À LIRE «M. le fils du siècle», d’Antonio Scurati

Anne-Flore Marxer, snowboardeuse

«Les livres qui me plaisent ont souvent un côté militant. Je vous en conseille un lié au contexte actuel. Cette conjoncture est inquiétante sur le plan sanitaire et catastrophique pour beaucoup d’entre nous sur le plan financier. Face à cette crise, il est nécessaire de repenser notre société sur les plans économique, social et écologique. Bregman nous fait (re)découvrir les possibilités du «revenu universel». Certaines idées peuvent paraître «idéalistes» alors qu’elles ont déjà fait leur preuve.»

À LIRE «Utopies réalistes», de Rutger Bregman

Volkan Özdemir, combattant de MMA

«On n’avait pas de TV à la maison quand j’étais enfant. J’ai toujours eu un rapport particulier aux livres. Depuis tout petit, j’allais à la bibliothèque ou j’achetais des mangas. J’ai retrouvé ce lien avec la lecture en devenant adulte grâce aux livres audio. «How bad do you want it» m’a vraiment marqué, aussi parce qu’il m’a aidé dans mon sport. Fitzgerald raconte l’importance du mental dans la course à pied. J’en ai appris sur moi-même. Ça m’a aussi inspiré pour l’entraînement.»

À LIRE «How bad do you want it?», de Matt Fitzgerald

Ajla Del Ponte, sprinteuse

«J’ai dévoré ce classique de la littérature russe pendant un camp d’entraînement. Le récit est à la fois réaliste, fou, drôle et fantastique. Boulgakov en profite pour dresser une critique de la société qui serait encore pertinente de nos jours. Génial! Dès que j’ai du temps libre, je lis. Mon esprit de compétition n’est jamais très loin: j’ai installé une bibliothèque en ligne pour pouvoir lire un maximum. En 2019, j’ai lu plus de trente livres.

À LIRE «Le Maître et Marguerite», de Mikhaïl Boulgakov

Jérémy Manière, footballeur

«Pour être honnête, je ne suis pas un grand lecteur mais c’est l’un de mes passe-temps favoris sur la plage. Ma femme n’arrive plus à me parler. Je sais que Joël Dicker est très connu en Suisse romande mais je l’ai découvert sur le tard. Ce polar est vraiment haletant. J’y ai trouvé cette phrase: «Un bon livre, c’est un livre qu’on regrette d’avoir terminé.» C’est exactement ce qui s’est passé avec moi. J’ai hâte de découvrir le prochain roman de Dicker le 27 mai.»

À LIRE «La vérité sur l’affaire Harry Quebert», de Joël Dicker

Priscilla Morand, judoka

«Je viens de commencer «Le colis». C’est un thriller et, pour l’instant, je croche vraiment. Le titre m’a interpellé parce que je travaille à La Poste. Je me suis dit: pourquoi pas? Ça démarre bien, le récit est prenant. En temps normal, je lis surtout durant mes camps d’entraînement ou en compétition. Je dois finir environ trois ou quatre livres par année. Mon auteur préféré est Guillaume Musso. Il y a toujours du suspense, on ne s’ennuie jamais avec lui.»

À LIRE «Le colis», de Sebastian Fitzek

Théo Gmür, skieur

«Je me suis récemment remis à la lecture. Surtout les biographies de personnalités ou d’athlètes. Je trouve parfois des liens avec ce que j’ai pu vivre. Je viens de finir le livre de Martin Fourcade. J’ai découvert une autre facette de sa personnalité. Quand on regarde son palmarès, on oublie parfois que derrière le champion, il y a un être humain qui peut ressentir de la jalousie ou des doutes. Fourcade montre avec brio ce qu’est le revers de la vie d’un sportif d’élite.»

À LIRE «Mon rêve d’or et de neige», de Martin Fourcade