Cet hiver ultradoux va devenir la norme

À la Givrine, on n’avait jamais vu ça en 35 ans. Faute de neige, la populaire station de ski de fond du Jura vaudois n’a pu ouvrir ses pistes que six jours depuis décembre, selon l’office du tourisme local. Sur les webcams, le plateau d’où s’élancent habituellement les skieurs de fond ressemble à un pâturage déjà vert, parsemé de rares croûtes blanches.

On pourrait multiplier ce genre d’exemple à l’infini. Car jamais la Suisse n’avait connu un hiver aussi doux depuis le début des mesures, en 1864. Il a fait 5°C en moyenne à Genève et 1,9°C dans la station vaudoise de Château-d’Oex, à 900 mètres d’altitude, largement au-dessus des précédents records.

Avec un bon mois d’avance, le printemps est là. «Un mois d’avance, ou même davantage, observe Olivier Duding de MétéoSuisse. Parce qu’on dépasse actuellement la norme des températures d’un mois de mars.» La nature se réveille déjà, avec par exemple un pic de migration de batraciens – phénomène typiquement printanier – observé par le réseau de protection KARCH à partir du 17 février.

Un nouveau type d'hiver

La cause immédiate de cet hiver chaud est un courant d’air doux très stable, qui circule entre l’anticyclone des Açores et la dépression dominant l’Islande. Mais selon MétéoSuisse, c’est en fait un nouveau type d’hiver, beaucoup plus chaud, qui s’est installé depuis 1989-1990.

Graphique montrant l'augmentation des températures moyennes en hiver, de 1871 à 1900 (à gauche), puis de 1991 à 2020 (à droite).



Cette année-là, les conditions étaient très semblables à celles qui règnent aujourd’hui. Sauf que les températures sont désormais nettement plus élevées. «À conditions équivalentes, on est désormais 0,5 à 0,8°C au-dessus qu’il y a 30 ans, en raison du réchauffement climatique», observe Olivier Duding.

«Les hivers extrêmement doux avec une moyenne nationale supérieure à 0°C sont un phénomène des 30 dernières années», précise MétéoSuisse sur son blog. On n’en avait jamais vu avant 1990. Ils se succèdent depuis à un rythme de plus en plus rapide : 1990, 2007, 2015 et 2019-2020. À l’avenir, le phénomène devrait encore s’accentuer. D’ici trente ans, il faudra encore ajouter un degré, et «un hiver normal sera à peu près ce qu’on a aujourd’hui», estime Lionel Fontannaz de MétéoSuisse.

Encore deux fois moins de neige

Les scénarios climatiques publiés par la Confédération en novembre 2018 donnent un avant-goût de ce qui nous attend. Depuis 1970, le nombre de jours de neige a été divisé par deux en-dessous de 800 mètres d’altitude. D’ici à 2050, il va encore être divisé par deux en-dessous de 1000 mètres. La limite de la neige pourrait même atteindre 1600 à 1800 mètres à la fin du siècle, au-dessus de la plupart des stations des Alpes.

Le ski ne sera pas seul à être impacté. Certaines espèces d’animaux alpins habitués au froid risquent de disparaître, comme le soulignait le biologiste Raphaël Arlettaz vendredi sur les ondes de la RTS. Le tétras-lyre, espèce emblématique des Alpes, souffre déjà d’une hausse de mortalité: en hiver, ces oiseaux ne peuvent plus se mettre à l’abri dans leurs igloos, faute de neige, explique le biologiste.

Si la tendance de fond est claire, les modèles climatiques souffrent encore de grosses incertitudes. La première concerne les précipitations, dont l’évolution est difficile à modéliser. L’autre concerne l’ampleur même du réchauffement. En fonction de la réduction plus ou moins forte des émissions de CO2, il pourrait se limiter à 1,5°C, ou atteindre 3,5°C au milieu du siècle. À la fin du siècle, selon les scénarios de la Confédération, on pourrait même atteindre +5,5°C par rapport à la moyenne 1981-2010. Une augmentation colossale, comparable à l’écart qui sépare l’ère glaciaire du temps qu’il fait aujourd’hui.

Mince consolation: le froid devrait revenir la semaine prochaine, avec de la neige jusqu’en plaine mercredi. Ensuite, les températures devraient repartir à la hausse.