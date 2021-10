Science participative – Le mathématicien qui a fait plier Facebook poursuit sa croisade à Genève Paul-Olivier Dehaye, l’homme aux sources de l’affaire Cambridge Analytica, lance un nouveau centre. Sa mission: reprendre le contrôle des données sur le Net. Emmanuel Borloz

Paul-Olivier Dehaye chapeautera une équipe d’une dizaine de personnes, dont des sociologues et des experts en intelligence artificielle. LUCIEN FORTUNATI

Pour échanger avec Paul-Olivier Dehaye, privilégiez Signal. L’application permet de communiquer de façon chiffrée et sécurisée. Sous son impulsion, tous nos messages et nos conversations téléphoniques ont transité par ce biais. Quand on a affaire au mathématicien surdoué qui a permis de faire éclater le scandale Cambridge Analytica – la plus grosse affaire de siphonnage de données de l’histoire, qui a joué un rôle dans l’élection de Trump et dans le vote du Brexit –, l’anecdote n’est pas anodine.

Le data scientist belge de 40 ans a fait de la réappropriation des données personnelles qu’on sème sur la Toile son cheval de bataille. Suite logique d’une croisade entamée il y a plus de vingt ans, Paul-Olivier Dehaye lance aujourd’hui un centre dédié, HestiaLabs, à Genève.