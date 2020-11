Covid-19 – Le masque est obligatoire dans les Rues-Basses mais personne ne le sait La Ville de Genève a pris la décision la semaine dernière, sans toutefois la communiquer. Les Rues-Basses, mais aussi les quais, le bois de la Bâtie et le skatepark, ont connu une forte affluence ce week-end. Théo Allegrezza

Image d’illustration (Ville de Lausanne). Keystone

À Genève, le confinement de l’automne ne ressemble pas à celui du printemps. Alors que les rues étaient restées désertes durant des semaines en mars et en avril, les citoyens n’ont pas hésité à profiter encore du soleil ce week-end: beaucoup de promeneurs sur les quais, des nageurs qui s’agglutinent sur les pontons des Bains des Pâquis, des goulets qui se forment sur les sentiers du bois de la Bâtie et des terrains de sport pris d’assaut dans de nombreuses communes. Et, en même temps, si peu de personnes masquées, qu’on en oublierait presque que le canton entamait lundi sa troisième semaine en semi-confinement.