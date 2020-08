Rentrée scolaire inédite – «Le masque en classe, je pensais que ce serait bien pire» Les Valaisans, Neuchâtelois et Jurassiens ont repris les cours ce lundi, une semaine avant les Vaudois et les Genevois. Reportage à Porrentruy (JU). Sébastien Jubin

Nouvelle réalité Comme dans ce gymnase zurichois, le masque est désormais obligatoire dans les écoles du secteur post-obligatoire de nombreux cantons. En attendant les rentrées vaudoise et genevoise lundi prochain, ce sont les Valaisans, les Neuchâtelois et les Jurassiens qui essuient les plâtres. KEYSTONE

Pour les écoles du secteur postobligatoire, la lutte estivale contre le Covid-19 a changé la donne. S’il y a un retour au présentiel et aux classes complètes, c’est à condition de porter un masque en permanence pour les étudiants. En Suisse romande, lundi, plus de 20’000 jeunes ont repris les cours pour l’obtention d’un certificat de maturité, de culture générale ou d’un titre professionnel. Les cantons de Vaud, de Genève et de Fribourg leur emboîteront le pas la semaine prochaine. Est-ce bien accepté? Reportage à Porrentruy (JU) dans les écoles du secondaire II.