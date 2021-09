Mesures sanitaires vaudoises – Le masque à l’école s’impose trois semaines de plus L’obligation du port du masque, qui devait durer les trois premières semaines de la rentrée scolaire, est prolongée jusqu’au 1er octobre. À l’école obligatoire, il n’est plus nécessaire à l’extérieur des bâtiments. Vincent Maendly

La cheffe du Département de la formation, Cesla Amarelle, avait présenté mi-août un dispositif sanitaire appelé à être réévalué après trois semaines de cours. FLORIAN CELLA

Profs et élèves du secondaire porteront le masque à l’école au moins trois semaines de plus. Le plan sanitaire dans les écoles vaudoises, présenté par le Département de la formation à la mi-août, arrive à échéance ce vendredi, et il s’agissait de réévaluer la situation. Le communiqué diffusé jeudi matin apporte donc quelques modifications.

Primo, le port du masque pour les adultes et élèves dès la 9P est prolongé jusqu’au 1er octobre. «À noter qu’au vu des retours du terrain et des chiffres des cas positifs dans les écoles, le port du masque à l’extérieur n’est plus requis pour l’enseignement obligatoire, que ce soit pour les pauses par exemple ou le sport pratiqué en extérieur. Celles et ceux qui voudront cependant continuer à le porter peuvent bien évidemment le faire», précise toutefois le communiqué. Au gymnase et dans les écoles professionnelles, ils étaient déjà dispensés de l’avoir à l’extérieur.

«Vigilance»

Les foyers de contamination dans les classes restent une source de préoccupation pour les parents et le corps enseignant à travers le canton, comme récemment à L’Auberson. L’Office du médecin cantonal et le DFJC rappellent toutefois «que l’augmentation du nombre de cas positifs des moins de 12 ans, due notamment aux dépistages de classes, attire l’attention alors que cette tranche d’âge ne contribue pas à la surcharge du système de santé. La stratégie de vigilance et de surveillance mise en place continue et permet de ne pas fermer les classes tout en isolant les personnes positives. Deux fois par jour, ce monitoring de la situation permet de suivre au plus près la situation dans les écoles de l’enseignement obligatoire et postobligatoire.» Durant la semaine du 30 août au 3 septembre, 151 élèves de primaire, 54 de secondaire 1 et 62 du secondaire 2 ont été testés positifs, selon les statistiques de l’État.

Une deuxième journée de «vaccination facilitée» est proposée aux élèves du cycle postobligatoire, toujours au centre de vaccination de Beaulieu à Lausanne ce lundi 13 septembre. «Cette date marquera aussi le début de la vaccination itinérante dans les lieux de formation du secondaire II», annonce le département.

Vincent Maendly est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2006, comme localier à Yverdon-les-Bains et Nyon, avant de se spécialiser dès 2017 dans la politique cantonale. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne. @VincentMaendly

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.