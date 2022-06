Bande dessinée – Le marsupilami prêt à bondir aux enchères À Paris et pour la première fois, Batem met en vente une brassée d’originaux. D’autres grands maîtres de la BD passent sous le marteau. Philippe Muri

«Pas touche!» illustration originale de Batem réalisée en 2016. Acrylique sur papier. Estimation: 6000-8000 euros. DR

Il n’aime céder ni ses planches, ni ses couvertures, ni ses crayonnés. Luc Collin, alias Batem pour tous les amateurs de bande dessinée, s’est pourtant laissé convaincre par le galeriste parisien Daniel Maghen, maître d’œuvre d’une prestigieuse vente aux enchères organisée à Paris lundi 20 juin. À la maison de l’Amérique latine, sur le boulevard Saint-Germain, le repreneur du marsupilami va voir passer sous le marteau 25 pièces historiques et contemporaines, estimées entre 2000 et 10’000 euros. D’autres grands maîtres du neuvième art font partie de cette adjudication. Parmi eux, Franquin, le créateur du marsu, mais aussi Bilal, Morris ou Rosinski.

Batem aux enchères, c’est une première. Maître de la BD populaire, et à ce titre décrié par certains, le sexagénaire belge compte de nombreux fans parmi ses pairs. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir le catalogue de la vente de lundi dédié à l’intéressé, dans lequel plusieurs dessinateurs et scénaristes commentent et analysent son coup de patte.

«Portrait de famille avec fleurs», illustration originale (extrait), 2017, aquarelle sur papier. Estimation 6000-8000 euros. DR

Pour l’illustrateur Loïc Jouannigot, «le trait (de Batem) est juste, net et heureux. Les personnages sont bien en vie, truffés de détails très étudiés avec toujours beaucoup d’humour. (…) Ses pages et ses cases offrent une limpidité de lecture visuelle, marque des grands de la BD.» Le scénariste Xavier Fauche relève pour sa part «ses cadrages audacieux, son encrage dynamique et ses champs-contrechamps.»

«Adieu la sieste…», illustration originale, 2016, acrylique sur papier. Estimation 8000-10 000 euros. DR

Olivier Grenson souligne que Batem «a subtilement distillé son âme et son style, sa sympathie et son amour pour le personnage, une admiration autant pour Franquin que pour le Marsu, sans jamais devenir un duplicata.» Enfin Olivier Saive assène l’argument final: «aucun spécialiste ne peut faire à coup sûr la différence entre un marsupilami de Franquin et un de Batem - j’ai déjà vu passer des dessins de Luc qui étaient crédités comme étant ceux du maître!»

Patrice Pellerin, «Trois rendez-vous avec L’Épervier», 2009, encres acryliques sur papier. Estimation 4000-5000 euros. DR

Outre Batem, un autre auteur se voit consacrer un volet spécial à l’occasion de cette vente parisienne. Orfèvre de la bande dessinée historique et maritime, Patrice Pellerin écrit, dessine et met en couleurs la série «L’Épervier» depuis plus de trente ans. Dans le catalogue, il explique comment son personnage a vu le jour, en une heure, à la suite du décès du scénariste de «Barbe Rouge», Jean-Michel Charlier. Il évoque aussi le point de départ de ses histoires, et les questions qu’il se pose: «qu’est-ce que j’ai envie de montrer? Dans quels lieux? Est-ce que j’ai envie de faire évoluer mes personnages?» Lundi, Pellerin présente 21 pièces, sélection de belles planches en noir et blanc et d’illustration en couleurs réalisées spécialement pour l’occasion.

André Juillard, affiche pour l’exposition «La boîte à dessins d’André Juillard», 2006. Mine de plomb, encre de Chine et encres de couleurs sur papier. Estimation 10 000-12 000 euros. DR

Avec une couverture originale de la série «Bruce J. Hawker», un autre maître des ambiances marines figure dans la liste des auteurs présentés. Par ailleurs co-créateur de la série XIII, William Vance était l’un des meilleurs dessinateur/illustrateur de sa génération. Autres pièces de choix, et c’est purement subjectif, des œuvres d’André Juillard (notamment une sublime illustration-affiche pour une exposition de 2006), Ted Benoit (planches de «L’affaire Francis Blake»), Olivier Schwartz (couverture originale du journal Spirou) ou Milo Manara. Au total, 169 lots dont pas mal devraient dépasser leur estimation initiale.

André Franquin, Gaston Lagaffe, illustration originale, 1983, encore de Chine sur papier. Estimation 10 000-12 000 euros. DR





Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

