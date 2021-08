Consommation – Le marketing, ce mal-aimé, est la clé d’un comportement plus responsable Il est le lien entre le consommateur et l’entreprise, donc l’outil parfait pour faire bouger les choses. Mais les obstacles sont nombreux, note la FRC. Ivan Radja

Le grand virage n’aura pas lieu si le marché de la consommation durable, comme la vente en vrac, reste une niche. Sullivan/plainpicture

Modifier nos comportements en matière de consommation est l’affaire de tous. Les entreprises, le politique, chacun d’entre nous enfin, au quotidien. Mais une des impulsions décisives pourrait bien venir du marketing. Ce mal-aimé tient là une occasion en or de faire peau neuve. «Il s’est transformé en gros mot, confirme Frédéric Dalsace, professeur à l’IMD. Or la publicité, «fille de la globalisation», est en passe de se muer en «mère de la consommation responsable», assure-t-il avec un brin de provocation. C’est le point qu’il développera ce 31 août lors d’une table ronde à Berne organisée par le Centre E4S (UNIL-HEC, IMD, EPFL), où le monde universitaire, le gouvernement, les entreprises et la société civile se pencheront sur les moyens de changer de modèle.