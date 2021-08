Solitaire du Figaro – Le marin suisse Nils Palmieri ne part pas en inconnu Révélation de la saison, le navigateur de 34 ans s’engage dimanche pour la 2e fois dans cette course à étapes, avec des ambitions légitimes. Grégoire Surdez

Nils Palmieri (à droite) et Julien Villion, à bord du Figaro TeamWork, ont réalisé un coup de maître en s’imposant sur la Transat en Double Concarneau-Saint Barthelemy au mois de mai. ALEXIS COURCOUX

On ne dira pas qu’il part avec une pancarte dans le dos. Mais Nils Palmieri, 34 ans, ne part plus en inconnu. Depuis plus d’un an, le marin suisse s’est fait un nom et s’est bâti un joli début de palmarès dans une classe qui forme les plus grands navigateurs depuis cinquante ans.

Dimanche, le Vaudois s’élancera pour la deuxième fois sur la Solitaire du Figaro. Une course par étapes, quatre cette année (de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire en passant par Lorient, Fécamp et Morlaix), pour un tracé de presque 2500 milles sous haute tension.

Les plages de sommeil s’y mesurent en minutes et les vagues d’efforts sont des heures dans un ascenseur émotionnel que le commun des terriens aura bien du mal à appréhender. Il faut écouter celles et ceux qui se sont frottés au mythe de la Solitaire.