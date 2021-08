Votations fédérales du 26 septembre – Le mariage pour tous séduit davantage les femmes que les hommes Le premier sondage Tamedia prévoit une acceptation à plus de 60% du mariage pour les couples de même sexe. Arthur Grosjean

Selon le premier sondage Tamedia, le mariage pour tous est largement accepté par les jeunes et un peu moins par les seniors. (KEYSTONE/Alexandra Wey) KEYSTONE

La Suisse se dirige vers l’acceptation du mariage pour les couples de même sexe. C’est du moins ce qu’on peut pronostiquer à la lecture du premier sondage Tamedia sur les votations fédérales du 26 septembre. 64% des personnes interrogées disent oui à la nouvelle loi, alors que 35% la refusent.

Les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes à approuver ce changement sociétal dans le Code civil. Elles disent massivement oui à 71% contre 57% pour leurs homologues masculins. Au niveau des partis, pas de surprise. Seule l’UDC dit non à 61%, alors que les autres formations prônent le oui. Les champions en faveur du mariage pour tous? Le PS et les Verts, qui le plébiscitent à… 89%.