Politique – Le «Mariage pour tous», cause de divorce chez les jeunes PLR Deux membres du comité des Jeunes libéraux-radicaux démissionnent. Le vote sur un nouveau mot d’ordre reste incertain. Marc Bretton

La marche des Fiertés de Genève 2019, entre le palais Wilson et le parc des Bastions. PIERRE ALBOUY

C’est le divorce. Deux membres du comité des Jeunes libéraux-radicaux, le mouvement de jeunesse du PLR, viennent d’annoncer leur démission du comité, qui compte sept personnes. En cause, des divergences persistantes sur le mot d’ordre des votations de septembre sur le «Mariage pour tous».

Dans leur lettre, adressée au comité avec copie au président du PLR Bertrand Reich, Aude Echard, 29 ans, conseillère municipale à Bernex, et Eloi Guimtrandy, 19 ans, précisent: «Notre engagement pour la promotion des valeurs libérales-radicales, dont celles des responsabilités individuelles et collectives, doit aller de pair avec une volonté et des efforts en matière de transparence, de dialogue constant, de renforcement de la démocratie et de valorisation des positions de nos membres, prises de façon légitime et toujours apaisée. Si nous formulons ici beaucoup de respect à l’endroit du comité […], nous jugeons que ces dernières semaines, les valeurs que nous prônons se sont faites plus discrètes.»