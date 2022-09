Initiative lancée par les Verts – «Le marcheur est un oublié de la mobilité» Les Verts lancent une initiative pour favoriser la mobilité piétonne dans le canton. Ils réclament de vrais aménagements structurants. Cathy Macherel

Faut-il davantage d’allées pour piétons, créatrices d’urbanité, à l’image de la récente extension piétonne entre la place du Marché et la place d’Armes, à Carouge? MAGALI GIRARDIN

Créer un maillage d’aménagements piétonniers spécifiques, continus, directs, confortables et sécurisés à travers tout le canton, ainsi que davantage de zones piétonnes, lieux de rencontre et de flânerie. C’est ce que réclament les Verts genevois. Ils lancent une initiative, synonyme de «projet de société visant à permettre aux piétons de se réapproprier l’espace public», comme l’explique la présidente des Verts genevois et conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini. Ils ont quatre mois pour recueillir 6500 signatures.