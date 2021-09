Prêt hypothécaire - Le marché suisse a résisté au Covid

Un marché helvétique de poids Afficher plus

Avec sa valeur nominale globale de 1138 milliards de francs en 2020, le marché suisse du prêt hypothécaire pèse lourd dans la balance. C’est même l’un des plus importants du monde, affirme MoneyPark dans son rapport (lire ci-dessus). Le spécialiste du financement immobilier note que ce marché est presque comparable à celui de l’Allemagne, où il atteint au total 1250 milliards d’euros (soit 1375 milliards de francs), pays où pourtant la population est plus élevée (83 millions d’habitants contre 8,5 millions en Suisse) et le taux de propriétaires plus important aussi (51% contre 36% en Suisse). «La raison en revient à la cherté des prix de vente des biens immobiliers dans notre pays, qui est entretenue par une demande plus grande que l’offre et par la réglementation parfois contraignante en matière de construction», explique Stéphan Mischler, directeur opérationnel de MoneyPark pour la Suisse romande. F.B.