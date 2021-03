Art et culture numérique – Le marché du cryptoart devient tendance et s’envole Les certificats NFT, basés sur la technologie de la blockchain et permettant de posséder et de collectionner les œuvres d’art numériques, se généralisent. Cela fait grimper les prix. Nicolas Pinguely

La récente vente à un prix record d’une œuvre digitale de l’artiste Beeple, «Everydays: the First 5000 Days», s’est appuyée sur une technologie issue de la blockchain, les NFT, pour garantir la propriété de ce collage purement numérique. Keystone

La fièvre gagne le marché de l’art. Au début du mois, la création de l’artiste américain Beeple, baptisée «Everydays: the First 5000 Days», s’est arrachée à plus de 60 millions de dollars, versés en cryptomonnaie ethereum. Une vente aux enchères record pour une œuvre 100% virtuelle de cryptoart. Un NFT, comme on dit dans le milieu.

Preuve de cette frénésie, le concepteur de ce collage composé de 5000 petites images numériques n’avait pas vendu une seule œuvre six mois auparavant. L’émergence des NFT (pour non fungible token ou jeton non fongible en français) a, semble-t-il, bouleversé la donne.