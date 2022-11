Enquête sur la face sombre du mieux-être – Le marché des nouvelles «thérapies» est saturé en Suisse Ils promettent guérison, bonheur et énergie positive. Le nombre de thérapeutes non conventionnels explose. Avec des risques financiers et des dangers de ruptures.

Marie Parvex Lise Bailat

Dans son édition 2022, le «Guide du mieux-être de Suisse romande» recense plus de 100 techniques différentes. MELK THALMANN

Je m’allonge sur la table de massage et Véronique* étend une étoffe blanche brodée de fils dorés sur mon corps. Elle dépose une pierre sur mon nombril et des lanières de tissu blanc sur chaque aine. Ses pouces et ses index sont joints et tracent des dessins dans l’air. Mon ventre se met à faire des chuintements. Véronique* est devenue «Moon Mother», mère de lune, en trois week-ends de formation. Elle m’explique que cette séance de «bénédiction et soin de l’utérus» va changer mon taux vibratoire et rééquilibrer mon système hormonal. Je ne ressens rien de notable après la séance, si ce n’est une légère détente. «L’énergie peut agir plusieurs jours après le soin. L’énergie sait ce qu’elle a à faire», m’explique Véronique*.



Simon* a quant à lui été marié à Anne* pendant quinze ans, jusqu’à ce que sa femme se lance dans une technique de reprogrammation du cerveau appelée Access Consciousness ou Access Bars. «Depuis, elle a changé. D’ailleurs, elle ne se prétend plus humaine, mais humanoïde», raconte-t-il.