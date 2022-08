Horlogerie de luxe – Le marché de la montre de seconde main ne laisse personne indifférent Il pèse 22,5 milliards de francs par an et ne cesse de croître: le marché mondial de la montre de seconde main ne peut plus être ignoré. Aidés par les outils numériques, marques comme grands groupes s’y précipitent. Jorge S. B. Guerreiro

Attirés par un marché en plein boom devenu de plus en plus attractif grâce à la digitalisation, marques et grands groupes investissent massivement dans la seconde main. Les ventes de montres d’occasion devraient augmenter de 8 à 10% par an pour atteindre 32 milliards de dollars en 2025, soit plus de la moitié du marché de la première main, selon une étude du cabinet McKinsey. Une croissance attendue supérieure à celle des montres neuves.