Lettre du jour – Le marché de Budé a sa place

La ferme de Budé. Laurent Guiraud

Petit-Saconnex, 21 avril

Je réagis aux propos du représentant de l’Association des habitants du Petit-Saconnex, parus dans votre article du 17-18 avril.

Notre famille est arrivée dans le quartier il y a cinquante ans et le marché de Budé, tenu alors par Jean et Ginette Marti, a toujours été un endroit spécial pour nous. Cela n’a pas changé lorsque la nouvelle, jeune équipe est arrivée. Le marché est maintenant ouvert tous les jours, sauf lundi, ce qui peut fidéliser davantage les clients. C’est toujours un marché et non une épicerie fine!

L’offre est majoritairement bio et orientée aussi vers des besoins d’une clientèle plus jeune qui cherche de la marchandise de proximité et une offre plus large, ne se limitant plus aux légumes. Si les prix ne peuvent concurrencer les grandes surfaces, nous, les clients, ne sommes pas une «élite privilégiée» mais des gens qui choisissent volontairement de soutenir l’offre bio et la production d’une marchandise locale.

Il est vrai que le quartier héberge beaucoup d’étrangers, la proximité des organisations internationales le veut ainsi, mais traiter des clients du marché de «bobos et d’étrangers» me semble un peu réducteur et méprisant – ils sont aussi des habitants du quartier et nos voisins, que l’association des habitants du Petit-Saconnex devrait également représenter!

En ce qui concerne les jeunes horticulteurs qui travaillent la terre, il ne suffit certainement pas «d’arroser» occasionnellement, comme dit ce représentant! Et pour parler de la Maison de quartier: est-ce que cette maison s’y prête vraiment? Elle est classée et il me semble que la transformation pour répondre à cette utilisation ne serait pas simple et coûterait très cher.

Mais ceci est un autre débat.

Helga Walter

