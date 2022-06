Automobilisme – Le Mans, 7 h 48, la course bascule Les deux Toyota GR10-Hybrid continuaient leur domination totale sur les 24 Heures du Mans lorsque, à 7 h 48 ce dimanche matin, un problème technique a ralenti la No 7. Jean-Claude Schertenleib

Sébastien Buemi et sa Toyota mènent le bal à un peu plus de 7 heures de l’arrivée. AFP

15 h 48 de course, une domination totale depuis le départ des 24 Heures du Mans, samedi à 16 heures: les deux Toyota GR10-Hybrid s’échangeaient la tête du classement général, au gré des ravitaillements – la No 7 de Conway/Kobayashi/Lopez s’arrêtant un tour plus tôt que la No 8 de Buemi/Hartley/Hirakawa. L’écart entre elles ne dépassait pas les 30 secondes, le final allait être haletant.

Or, à 7 h 48 très exactement, la voiture tenante du titre, la No 7, s’arrêtait au bord du circuit de la Sarthe; après une réinitialisation, Lopez parvenait à ramener sa GR10-Hybrid au stand, où une nouvelle intervention était nécessaire. Que s’est-il passé? Impossible, bien sûr, de l’affirmer, mais la panne ressemble étrangement à celle qui avait fini par causer l’abandon de la voiture de Sébastien Buemi à Spa-Francorchamps, il y a quelques semaines. Du coup, Buemi/Hartley/Hirakawa se retrouvent seuls en tête de ces 90es 24 Heures du Mans, avec deux tours d’avance sur leur voiture sœur.

Deltétraz en deuxième position

La bagarre est toujours absolue en LMP2, une catégorie dans laquelle le Genevois Louis Delétraz, associé au Polonais Robert Kubica et à l’Italien Lorenzo Colombo occupe une brillante deuxième place (sixième du classement général).

On se rappelle que l’an dernier, Delétraz et Kubica étaient en tête de leur catégorie jusqu’à l’entame du dernier tour, lorsque leur Oreca s’était arrêtée sur un problème électrique: la gourde d’eau de celui qui était alors leur équipier, le Chinois Yifei Ye, s’était renversée, provoquant un court-circuit éliminatoire.

