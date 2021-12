Surcharge hospitalière – Le manque de lits aux soins intensifs devient critique La cinquième vague conjuguée à la pénurie de personnel submerge les hôpitaux. Dans certains cantons, l’armée intervient en renfort. Julien Wicky

La cinquième vague met la majorité des hôpitaux suisses sous forte pression, les lits de soins intensifs commencent à manquer. EPA/LAURENT GILLIERON keystone-sda.ch

La barre des 300 personnes hospitalisées aux soins intensifs suite à une infection au Covid-19 a été franchie la semaine dernière. Ce seuil critique signifie qu’il n’est plus possible de garantir des soins optimaux à tous les patients. Au-delà des chiffres, la situation est déjà plus que critique dans la majorité des établissements de santé du pays.