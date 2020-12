Analyse juridique – Le mandat burkinabé de Chevalley l’expose à une sanction L’élue vaudoise est dans la tourmente pour son poste de conseillère d’un politicien étranger. Que dit la loi? Explications d’un professeur de droit. Gabriel Sassoon

Conseillère nationale La Vaudoise Isabelle Chevalley (Vert’lib/VD) lance la campagne du «non» à l’initiative sur les «multinationales responsables» le 30 septembre dernier, à Berne. Keystone

Les réjouissances ont dû être de courte durée. Dimanche, la conseillère nationale Isabelle Chevalley (Vert’lib/VD) célébrait le refus de l’initiative «multinationales responsables», dont elle était l’une des opposantes les plus féroces. Le lendemain, le Bureau du Conseil national lançait une procédure pour éclaircir les liens qu’elle entretient avec le Burkina Faso et une possible violation des règles sur l’indépendance des élus.

C’est Andreas Aebi (UDC/BE), le nouveau président du Bureau, qui se voit confier la tâche délicate de tirer au clair les faits dans une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et plongé la députée dans la tourmente. Une enquête du site Heidi. news sur l’implication de la Vaudoise aux côtés du parti au pouvoir au Burkina Faso a mis le feu aux poudres. L’élue s’est aussi attiré de vives critiques des partisans de l’initiative pour avoir organisé pendant la campagne une conférence de presse avec un ministre burkinabé venu lancer l’alerte sur les conséquences, selon lui, d’une acceptation du texte pour son pays.