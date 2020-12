La série cartonne en Suisse – Le Mandalorien et Bébé Yoda redonnent de la Force à Disney Un an après son lancement, la nouvelle chaîne de streaming du groupe Mickey appelée Disney+ compte 86,8 millions d’abonnés. Ses séries tirées de l’univers «Star Wars», et celles à venir avec des super-héros Avengers, expliquent ce succès éclair. Jocelyn Rochat

Ce personnage craquant, qui accompagne le Mandalorien dans la nouvelle série TV tirée de l’univers «Star Wars», a été baptisé Bébé Yoda sur internet. On sait désormais qu’il s’appelle Grogu. Disney

Il y a un nouvel espoir pour l’empire Disney. Alors que le géant du divertissement est durement frappé par la pandémie de coronavirus, qui a dévasté ses recettes dans les cinémas comme dans les parcs d’attractions, la firme a pu compter sur son service de vidéos à la demande pour retrouver un peu de sa force perdue. Un an après le lancement de sa nouvelle chaîne de streaming, elle a pu annoncer récemment que Disney+ comptait près de 87 millions d’abonnés.

Pour ceux qui vivent dans une galaxie très, très lointaine, rappelons que Disney+ a été lancé en novembre 2019, comme un concurrent de Netflix. La chaîne s’était donné pour objectif de trouver entre 60 et 90 millions d’abonnés d’ici à 2024. Ce but a été atteint en moins d’un an. Mais l’objectif était raisonnable, quand on sait que Netflix compte 195 millions d’abonnés dans le monde.