Art contemporain Galeristes et marchands d'art migrent vers Gstaad

Bénéficiant du plus haut taux de particuliers fortunés en Suisse, la station alpine huppée attire toujours plus d’acteurs de l’art contemporain. Après Hauser & Wirth et plusieurs marchands d’art, Gagosian y ouvre son dix-neuvième espace d’exposition.