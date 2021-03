Art moderne et contemporain – Le Mamco accroche vainqueurs et vaincus de l’histoire de l’art Pour «Inventaire», le musée a mis en dialogue ensembles marquants et corpus moins connus de ses collections. Un récit très réussi aux airs d’autobiographie. Irène Languin

Vue d’exposition, section «Figurations». Au centre, «Pool», du Vaudois Denis Savary; au fond, «Ciel n° 39», peint en 1976 par Jacques Monory. ANNIK WETTER Adel Abdessemed, «East of Eden», 2013. Ensemble de 64 faisceaux de couteaux, bois, métal, peinture, dimensions variables. PHOTO: ANNIK WETTER Amy O’Neill, «Buris Grotto», 2008. Installation composée de dix éléments en bois, dimensions variables. PHOTO: ANNIK WETTER 1 / 6

Un virus à picots paralyse la planète? Il suffit parfois de descendre à la cave pour redécouvrir des paradis perdus. C’est, simplifiée à l’extrême, l’expérience à laquelle s’est livré le Mamco (Musée d’art moderne et contemporain de Genève) depuis le début de la pandémie. Cette année de stase a permis aux équipes du musée de se concentrer sur les collections: après en avoir fini l’inventaire en 2019, elles se sont attaquées, en 2020, à leur récolement – le contrôle de la présence des œuvres répertoriées – et à leur mise en ligne (plus de la moitié du catalogue s’y trouve désormais).