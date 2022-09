Scandale politique en France – Le maire de Saint-Étienne tombe pour du chantage à la sextape Escort-boy et vidéo clandestine dans une chambre d’hôtel: le républicain Gaël Perdriau avait des méthodes curieuses pour contrôler un rival politique. Alain Rebetez - Paris

Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau. Élu en 2014 grâce à l’accord passé avec Gilles Artigues, il se méfie de lui et lui tend un piège pour contrôler son influence. Jean-Philippe KSIAZEK/AFP

C’est une incroyable affaire de chantage montée de toutes pièces contre un rival politique, avec escort-boy et sextape clandestine tournée dans une chambre d’hôtel, qui implique Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, 13e ville de France. L’affaire avait été dévoilée fin août par Mediapart, mais le maire niait farouchement toute implication. Des enregistrements publiés lundi démontrent qu’il était au courant et l’un des maîtres chanteurs. Mardi matin, Gaël Perdriau était auditionné par la police à Lyon et le parti Les Républicains annonçait son exclusion.