Cyclisme – Le maillot vert reprend ses droits pour le 75e du TDR Le Tour de Romandie, qui fête en 2022 son anniversaire, a ressorti le paletot qui récompensait le leader jusqu’en l’an 2000. 712 km au programme avec plus de 14000 mètres de dénivelé. Christian Maillard Sion

Le leader du Tour de Romandie portera un maillot vert sur l’édition du Tour de Romandie 2022. AFP

Il avait disparu du peloton en 2000, le voilà de retour. Le maillot jaune se met provisoirement en quarantaine pour remettre exceptionnellement le vert à l’honneur, couleur du sponsor principal, au premier plan du peloton sur les épaules du leader du Tour de Romandie.

Après Laurent Dufaux en 1998, dernier Helvète à avoir remporté le TdR, ce paletot historique qui a notamment été porté fièrement par Ferdi Kubler (qui figure sur une magnifique affiche vintage), Pascal Richard et Tony Rominger, récompensera-t-il à nouveau un vainqueur suisse sur la Boucle romande?

C’est le vœu le plus cher du directeur Richard Chassot et des organisateurs d’une épreuve, fondée en 1947, qui va célébrer son 75e en 2022, avec en plus un tricot bleu pour le meilleur grimpeur et le blanc pour le meilleur jeune.

Etape reine dans le val d’Anniviers

Tandis que le Tour de France fera une halte à Lausanne le 9 juillet, que le Centre mondial du cyclisme célèbre aussi son 20e anniversaire, en cette année du vélo du canton de Vaud, cette édition spéciale, qui fait désormais partie du patrimoine romand, se déroulera du mardi 26 avril au 1er mai, entre Lausanne (prologue) et Villars/Ollon.

Si on sait désormais que le peloton démarrera de la Tuilière (avec une présentation des équipes la veille dans le stade), on ne connaît pas encore tous les détails du reste du parcours, sauf qu’il transitera par La Grande Béroche, Romont, Echallens, Valbroye, Aigle et Zinal. 712 km au programme avec 14 000 mètres de dénivelé dont plus de 4000 lors de l’étape reine de montagne qui emmènera les coureurs dans le val d’Anniviers.

A noter également que le premier Tour Féminin sera organisé du 7 au 9 octobre entre Lausanne et Genève, avec, au milieu, une étape musclée entre Sion et Thyon 2000. «Je ne connais pas l’avenir mais j’espère bien que nous ne serons pas contrariés par la pandémie à ce moment-là, même si j’ai le sentiment qu’on va vers le beau, qu’on peut être confiant», s’exclame un Richard Chassot qui rêve également d’un Marc Hirschi fort en vert…

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.