Au Musée d’art et d’histoire, il n’y a pas que la statue de Ramsès II qui soit pharaonique. Le crédit d’études et de concours présenté par trois magistrats de la Ville – Marie Barbey-Chappuis, Sami Kanaan et Frédérique Perler – pour l’agrandissement et la restauration du MAH? Vingt millions. Pharaonique. Le coût total de l’opération? Le patron de la culture municipale articule 250 millions, le 22 décembre 2022. Ce sera plus, beaucoup plus.

La vision d’un périmètre élargi, englobant les boulevards Helvétique et Jaques-Dalcroze, les immeubles de la promenade du Pin et le site archéologique de Saint-Antoine? Pharaonique. L’empoignade politique et citoyenne que le projet ne va pas manquer de déchaîner avec, selon toute vraisemblance, un référendum dans le paysage? Pharaonique. Le temps du processus jusqu’à la remise des clés? Huit ans, au minimum. Pharaonique, on vous dit.

«Ce qui se dessine ici pour le MAH n’est pas un geste architectural mégalomaniaque.»

Mais au fond, les pharaons ont produit de très grandes choses. Leur civilisation trois fois millénaire nous éblouit encore. Voir grand a du bon. Ce qui se dessine ici pour le MAH n’est pas un geste architectural mégalomaniaque. Le canevas conserve l’existant, respecte l’empreinte historique, restaure, enclot et étend. Certes, il enterre des espaces d’exposition. Rassemble tout: art et histoire, peinture et horlogerie, Antiquité et modernité, alors que la plupart des villes font le choix de séparer par thème. Et saccage la butte de l’Observatoire, s’attirant à coup sûr la colère des défenseurs de la nature.

Mais si l’on visualise ce quartier du MAH version 2030, tous ces musées en un, ces espaces verts à la place des artères grises, on se dit qu’il aura une allure folle et que la culture, c’est toujours un excellent investissement et un superbe héritage pour les prochains millénaires!

