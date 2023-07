Exposition d’été et d’automne à Genève – Le MAH s’interroge sur les muséographies du passé La nouvelle exposition temporaire du Musée d’art et d’histoire puise dans les inépuisables réserves de l’institution. Benjamin Chaix

L’agencement de cette même salle dans l’exposition temporaire de cet été s’inspire de cette photo de 1910. NÉGATIF SUR PLAQUE DE VERRE/MAH

Trois mois durant, les salles palatines du Musée d’art et d’histoire (MAH) font des clins d’œil aux muséographies du passé. À celles de 1910 – année de l’ouverture de l’institution de la rue Charles-Galland – et même aux précédentes, quand la peinture était au Musée Rath, l’archéologie à la Grand-Rue et d’autres trésors à l’Ariana et à la Bibliothèque de l’Académie. Tous les départements du MAH ont participé à cette évocation assez spectaculaire des différentes manières de montrer les collections.

Dans la première salle, des sculptures rarement exposées trônent sur des socles imitant ceux d’il y a 113 ans. Circulaires ou carrés, de hauteurs variables, ils placent l’objet à la hauteur des yeux du visiteur. Certains sont d’origine: celui en marbre de «La Chiromancienne» de Luigi Guglielmi (1866) est pourvu d’un mécanisme permettant de faire tourner la statue au gré de la lumière disponible.

Pour une tête à l’antique, on a retrouvé la haute colonne de marbre au sommet de laquelle elle était posée. C’est l’occasion d’admirer la très belle «Muse tragique» de Rodin, telle que les visiteurs du Rath la découvrirent en 1896. Un jeune garçon endormi retient l’attention sous le titre «Le Repos», sculpté en 1901 par le Luganais Antonio Chiattone. Gustave Ador l’offrit au MAH.

On retrouve dans l’exposition temporaire de cet été les vitrines conçues par Camoletti en 1910. NÉGATIF SUR PLAQUE DE VERRE/MAH

Faux désordre

La salle suivante rappelle le souvenir des cabinets de curiosités qui faisaient florès aux XVIIIe et XIXe siècle. Dans une grande vitrine plate, des objets issus de telles collections propriétés du MAH s’étalent dans un faux désordre qui fait mentir l’intitulé de cette exposition: «L’ordre n’a pas d’importance». Ces pièces insolites d’époques variées se réfèrent au corps humain de la tête jusqu’aux pieds. Dans la pièce voisine, des meubles déjà présents dans le premier cabinet de curiosités ouvert au public dès 1702 dans la Bibliothèque de l’Académie, ancêtre de la BGE, sont présentés avec quelques tableaux, parmi lesquels le beau portrait de Lord Stanhope attribué à son fils.

Le retour des vitrines conçues par Marc Camoletti, l’architecte du MAH, rappellera des souvenirs aux aînés. Elles ont longtemps fait leur office en ces lieux, abritant vases grecs et autres antiquités. On admire avec stupéfaction dans l’une d’elles une collection de bonbons Haribo classés par races d’animaux. Dans leurs vitrines ad hoc, les alignements de monnaies anciennes nous parlent comme en 1910.

Quant aux tableaux, ils obéissent au plan d’accrochage des cimaises du Musée Rath avant 1900. À ne pas manquer: la pyramide de miniatures sur émail remettant au goût du jour le foisonnement goûté par nos aïeux. Si l’étiquetage est à l’ancienne par endroits, il est remplacé ailleurs par le code QR qui nous ramène promptement au XXIe siècle.

L’exposition temporaire de cet été restitue un présentoir à armures comme en 1910 ou presque. NÉGATIF SUR PLAQUE DE VERRE/MAH

