Dessins pour la jeunesse – Le MAH montre l’art fabuleux des Maîtres de l’imaginaire Les quatre cabinets d’arts graphiques mettent en lumière une centaine d’œuvres sur papier de grands noms de l’illustration de livres pour enfants. Irène Languin

Henri Galeron, illustration pour «L’homme qui voulait apprendre à marcher aux poissons» d’Edward Lear, aquarelle, 2008. MAH

On croise, évidemment, des loups très menaçants à la poursuite de petits chaperons rouges très effrayés. Mais il y a aussi un lapin à collerette, un rhinocéros en armure, des poissons qui apprennent à marcher, un dinosaure et de charmants porcelets roses en bérets et sous-vêtements. Avec «Les maîtres de l’imaginaire», c’est tout le bestiaire débridé des contes qui s’est invité dans les quatre cabinets d’arts graphiques du premier étage du MAH (Musée d’art et d’histoire). Regroupant une centaine d’œuvres sur papier, l’exposition met en lumière les signatures les plus renommées de l’illustration jeunesse contemporaine en Europe et aux États-Unis.

L’accrochage emprunte son nom à la Fondation Les maîtres de l’imaginaire, créée en 2017 à Lausanne sous l’impulsion de l’écrivain et illustrateur vaudois Étienne Delessert. Détenteur d’un catalogue de milliers d’estampes, aquarelles, dessins et livres pour enfants qui s’enrichit continuellement, l’institution a déposé son fonds d’œuvres au MAH en juillet 2021. Le musée de la rue Charles-Galland s’est chargé de faire l’inventaire de cette collection, dont une partie est déjà consultable en ligne.

1 / 3 Yan Nascimbene, illustration pour «The creative collection of american short stories. Icarus Montgolfier Wright» de Ray Bradbury, encre de Chine et aquarelle, 2009. MAH

Contes et littérature

«Vu les liens historiques que Genève entretient avec l’illustration, accueillir ce fonds faisait grand sens, souligne la conservatrice Bénédicte de Donker qui assure, avec Maria-Dolores Garcia-Aznar, le commissariat de l’exposition. D’autant que le MAH possède déjà de nombreux livres d’artistes.» Accrochées aux cimaises ou présentées dans des vitrines, les créations – planches originales mais aussi ouvrages illustrés – explorent une grande variété de styles et de techniques nourris par l’imagination foisonnante de leurs auteurs.

Le répertoire iconographique de la collection s’avère très large. On y rencontre des épisodes tirés des fables d’Ésope (620-564 av. J.-C.) ou des contes traditionnels de Charles Perrault (1628-1703), de Hans Christian Andersen (1805-1875) ou des frères Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859) Grimm, ainsi que des classiques de la littérature américaine et française des XIXe et XXe siècles – «Tom Sawyer», «L’appel de la forêt» ou «Madame Bovary».

1 / 4 André Langevin, dit Zaü, illustration pour «La bille d’Idriss» de René Gouichoux, encre de Chine et aquarelle, 2017. MAH

La richesse des sujets est aussi vaste que la virtuosité technique des artistes. Encres, pastels, gouaches ou fusains, gravures ou collages côtoient les plus récents des outils numériques. Parfois, les créateurs manient aussi bien le pinceau que la plume et écrivent leurs histoires eux-mêmes. Le public peut ainsi plonger dans la conception de «Sector 7», de David Wiesner, à travers plusieurs dessins au crayon et à l’aquarelle mettant en exergue le processus d’élaboration du livre; au long d’une narration graphique truffée de détails poétiques, l’Américain met en scène l’amitié d’un écolier avec un petit nuage.

Univers du rêve

La collection des Maîtres de l’imaginaire comprend plusieurs récipiendaires du prestigieux prix Hans Christian Andersen, considéré comme le Prix Nobel de la littérature pour l’enfance et la jeunesse. On y trouve quelques gloires locales, telle la genevoise Albertine, lauréate 2020, ou le Lausannois Jörg Müller (1994), mais aussi l’Anglais Quentin Blake (2002) ou l’Italien Roberto Innocenti (2008), auteur d’aquarelles admirables de réalisme autour du «Casse-Noisette et le Roi des souris» de E.T.A. Hoffmann.

1 / 5 Eric Carles, illustration pour «Lions and cubs», lithographie, 2000. MAH

Si certains thèmes sont empreints de noirceur, d’autres tendent vers l’humour et l’univers du rêve. Avec «Champignon Bonaparte», le Français Gilles Bachelet revisite la vie de Napoléon à la sauce mycologique et Henri Galeron met en images «L’homme qui voulait apprendre à marcher aux poissons», objet livresque aussi comique qu’absurde commis par le Britannique Edward Lear en 1846. L’accrochage se révèle aussi rafraîchissant que salutaire et donne l’occasion de découvrir de nombreux talents ayant souvent commencé leur carrière dans le milieu du graphisme, de l’affiche ou du dessin de presse. Une jolie façon de donner ses lettres de noblesse à un genre artistique que les musées ont longtemps considéré comme mineur.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.