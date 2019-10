Le MAH fait briller ses objets néoclassiques

Après une période où des meubles actuels signés Philippe Cramer y étaient présentés, le Salon de Cartigny du Musée d’art et d’histoire (MAH) retrouve des objets de son temps: le tout début du XIXe siècle. En effet, les boiseries, les glaces et les consoles de cette pièce sont une commande du riche Jacob Duval pour son château de Cartigny.

Nous sommes en 1805 et le joaillier genevois des Romanov veut ce qu’il y a de mieux pour son retour au pays. Le sculpteur Jean Jaquet, né à Pregny en 1754, qui a décoré tant de salons bourgeois et aristocratiques de la vieille Genève, est tout désigné pour orner le grand salon de Cartigny. Mis en vente lors d’un changement de propriétaire du château, le décor de Jean Jaquet est opportunément acquis par le futur MAH en 1905, et intégré dans le bâtiment inauguré en 1910.

Cent quatre-vingts ans après la mort de Jean Jaquet, voici son œuvre transformée en écrin pour des objets et un peu de mobilier contemporains de sa vie. Tout est propriété du MAH et présenté avec élégance sous la direction de Gaël Bonzon, collaboratrice scientifique Arts appliqués.

«La soixantaine de pièces exposées ici sort pour la première fois des réserves du MAH, annonce la cheffe de projet. Elles témoignent du goût dominant à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe pour l’Antiquité. Herculanum a été découverte en 1738 et Pompéi dix ans plus tard. Le «Grand Tour» des gens cultivés passe par l’Italie et la contemplation des vestiges romains. Dès lors, les beaux-arts mais aussi les arts appliqués, jusque dans les objets de tous les jours, sont inspirés par ces références.»

Trois thèmes sont évoqués dans les vitrines du pourtour du salon: le développement du goût pour les ruines antiques, représentées notamment sur des bijoux en mosaïque de verre, l’assimilation du vocabulaire gréco-romain dans les arts de la table et les objets du quotidien (belles pièces d’argenterie), les réminiscences de l’art martial antique et ses déclinaisons dans les pièces tant militaires que domestiques (très curieux glaive à l’antique de Jean-Gabriel Eynard).

Au centre, des objets évoquant la vie dans un salon sont disposés entre des parois formant une pièce dans la pièce. Là aussi, la variété des collections du MAH révèle son étendue: une robe de femme datant des années 1805 à 1810 semble attendre celle qui s’y glissera pour jouer de la guitare lyre comme Madame de Staël sur son célèbre portrait. Deux éléments intéressants provenant de l’ancienne maison Roux, 25, rue de Chantepoulet, sont présentés: la belle suspension du plafond et une «athénienne» en bois sculpté, trépied pompéien qui faisait fureur vers 1800.

Le salon de Cartigny à l’heure néoclassique au Musée d’art et d’histoire (MAH). www.mah-geneve.ch