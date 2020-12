Musée d’art et d’histoire – Le MAH évacué à cause d’une fausse alerte incendie Le dispositif de sécurité, fonctionnant à l’azote, a nécessité de renouveler l’air dans tout le bâtiment. Antoine Grosjean

Plus de peur que de mal ce mardi matin au Musée d’art et d’histoire. Le bâtiment a dû être évacué à cause d’une alerte incendie déclenchée par erreur dans le dépôt des tableaux, au sous-sol. Or, ce que le personnel et le public ont fui, ce ne sont pas les flammes en l’occurrence, mais le gaz. Car le système de sécurité incendie du musée a ceci de particulier qu’il n’asperge pas de l’eau, mais diffuse de l’azote. «C’est un gaz inerte qui absorbe l’oxygène pour étouffer le feu, explique le directeur de l’institution, Marc-Olivier Wahler. Si on utilisait de l’eau, cela pourrait endommager les tableaux.»

On ne sait pas pourquoi l’alerte incendie s’est déclenchée. L’incident n’a pas fait de blessés, mais l’air a dû être renouvelé dans l’ensemble du bâtiment avant que le personnel et le public ne puissent à nouveau y pénétrer.