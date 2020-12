Portrait genevois – Le «Mad chef» qui fait de la cuisine solidaire Avec des bénévoles, Walter el Nagar produit 200 repas gratuits par jour pour les démunis. Aurélie Toninato

Walter el Nagar cuisine pour les démunis avec des chefs bénévoles. Lucien Fortunati

Il est surnommé «Mad chef». Le chef un peu «fou», parce qu’impétueux, parfois provocateur, «très franc et qui navigue à contre-courant. Ce n’est pas très répandu en cuisine!» résume Walter el Nagar. À 39 ans, il détonne dans le paysage des fourneaux genevois. Il y a de l’atypique dans son parcours – autodidacte qui a sillonné le monde –, dans sa vision de la cuisine – engagée et sociale –, dans son look – nombreux tatouages et des moustaches en pointe malmenées ces temps par le masque. Depuis le début de l’épidémie, le bientôt jeune papa cuisine chaque jour 200 repas distribués gratuitement aux démunis, avec l’aide de chefs professionnels et de bénévoles. Après une trêve estivale, il a remis le couvert pour la deuxième vague.